Allegri: "CR7 era avvelenato alla ricerca del gol. L'unico a non cercare colpi di tacco"

16/09/2018

Ronaldo, finalmente. E pur senza voce, o quasi, Max Allegri ha un argomento in più per stare sereno, fermo restando che contentissimo non è. Per certe leggerezze nel finale, "troppi colpi di tacco". Lo stesso CR7 ha ammesso che c'era un po' troppa ansia sulla ricerca del suo primo gol. "Ma non c'era bisogna di dover fare chissà cosa, basta fare qualcosa. Ronaldo era già andato vicino al gol, oggi ha avuto un po' troppa fretta in un paio di occasioni, poi è arrivato... Il calcio dà, il calcio toglie, il primo gol è stato un colpo di fortuna, il secondo è stato bellissimo".