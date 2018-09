Allarme Juventus: Pjanic si infortuna con la Bosnia

08/09/2018

E' scattato l'allarme Pjanic in casa Juventus. Il regista bosniaco è uscito dal campo anzitempo nella sfida valida per la Nations League con la sua Bosnia contro l'Irlanda del Nord ed è in dubbio per la prossima partita contro l'Austria. Al minuto 83 della vittoriosa trasferta, Pjanic è stato sostituito per un infortunio confermato dal ct Prosinecki che però non ha dato ulteriori indicazioni. Gli accertamenti diranno di più sull'entità del problema.