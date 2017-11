Serie A: Inter-Torino 1-1, Eder risponde a Iago Falque

5 novembre 2017

LA PARTITA

Grande entusiasmo intorno all'Inter: a San Siro sono oltre settantamila sugli spalti a sfidare la pioggia e pronti a sostenere i nerazzurri di Spalletti contro il Torino dell'ex Mihajlovic. Il tecnico nerazzurro non cambia e conferma la solita squadra per la quinta gara di fila: Gagliardini-Vecino davanti alla difesa, Candreva, Borja Valero e Perisic dietro Icardi. Tra i granata esordio per Burdisso al centro della difesa. In campo anche l'altro ex Obi. Pure Rincon dall'inizio. Parte forte e aggressiva l'Inter, che cerca subito il gioco sulle fasce: Candreva dopo 3' lascia partire un bel cross per Icardi, in ritardo di un soffio. Ancora il capitano nerazzurro, tiro murato. Con il passare dei minuti, il Torino guadagna metri e mette in atto un pressing alto che di fatto imbriglia le ripartenze di Borja Valero e di Vecino. Bravo Baselli negli inserimenti: Handanovic dopo un quarto d'ora blocca in due tempi la sua conclusione. Sirigu attento sul tiro-cross di Vecino e poi senza problemi sul tentativo poco convinto di Icardi. Se Perisic si fa vedere poco, è sempre dal versante destro di Candreva che arrivano i palloni più invitanti: Icardi di testa non ci arriva. Ci arriva invece al 38' Skriniar su calcio d'angolo ma sulla sua capocciata Sirigu alza sopra la traversa. Che occasione per l'Inter. Ma prima della fine del tempo anche il Torino ha la sua palla gol: un Ansaldi molto positivo lascia partire un bel traversone dalla sinistra per Baselli, che di testa sfiora il pallo alla sinistra di Handanovic.



Nessun cambio al rientro in campo. Occasione Inter dopo 3' della ripresa con Vecino che su cross di Nagatomo di testa chiama Sirigu alla paratona. Risponde Handa su Belotti poi Icardi ha un ottimo pallone tra i piedi ma il suo tiro dal limite viene deviato in angolo. Al 15' la gara si sblocca: il merito è di Iago Falque che gela San Siro fulminando Handanovic con un bellissimo sinistro. L'Inter fatica a centrocampo: Vecino e Gagliardini non riescono più a trovare la posizione e a far partire l'azione. Occasionissima Obi per il 2-0 sprecata clamorosamente. Poi Spalletti cambia: dentro Eder proprio per l'ex Atalanta. Mihajlovic fa uscire Obi per Acquah. Belotti spreca in contropiede, Spalletti mette dentro Brozovic per Nagatomo. Poi ecco il pareggio Inter: Perisic crossa per Icardi, palla per Eder che non sbaglia. Inter testa bassa in avanti alla ricerca del gol vittoria: Vecino colpisce una clamorosa traversa. Finisce 1-1. L'Inter non completa la rimonta e le rivali sorridono. Miha si gode un Toro ritrovato.