Serie A, Inter ko contro il Sassuolo: decide un rigore di Berardi

19/08/2018 di PEPE FERRARIO

LA PARTITA

Pesano le assenze? Probabile. Ma questo non basta a spiegare, non basta a giustificare la pessima partita dell'Inter, la prestazione incredibilmente negativa della squadra nerazzurra. Insufficiente in ogni reparto. Largamente insufficiente. Come d'altra parte, però, va da dato merito al Sassuolo di aver interpretato alla perfezione le indicazioni di De Zerbi e di aver deliziato il proprio pubblico con 95 minuti di ottimo calcio. Compattezza a centrocampo, velocità nelle ripartenze. Boateng falso nueve, Berardi largo a destra, Di Francesco sulla fascia opposta, ripartenze fulminanti e pungenti che ubriacano la difesa nerazzurra.



Ma male, s'è detto, tutta l'Inter. Malissimo davanti ad Handanovic, con Dalbert spaesato e sempre saltato con irrisoria facilità, con Miranda superficiale e svogliato, con De Vrij timido e legnoso e con D'Ambrosio puntualmente preso in mezzo a Rogerio e Di Francesco. Manca Skriniar e si vede, mentre a centrocampo Vecino e Brozovic soffrono oltre il lecito l'inferiorità numerica e sbagliano anche il passaggio più semplice ed elementare. E davanti? Davanti Lautaro non si vede, Icardi è il solo che prova a farsi vedere dalle parti di Consigli ma è troppo solo per rendersi pericoloso, male e poco assistito dal connazionale e da Asamoah a sinistra e Politano a destra.



Ne consegue una partita a senso unico o quasi, col Sassuolo padrone del campo tanto che il rigore trasformato poco prima della mezzora da Berardi è solo il giusto premio per una squadra bella, vivace, organizzata e, non ultimo, fisicamente molto più pronta che al riposo arriva con un vantaggio sin troppo risicato.



Nella ripresa Spalletti prova a cambiare le carte. Fuori Dalbert, dentro Perisic e Asamoah arretrato in difesa. E poi ancora Keita per Lautaro e nel finale Karamoh per Brozovic per tentare il tutto per tutto. Ma il refrain non cambia, il Sassuolo rischia solo nel finale su un colpo di testa di De Vrij nel forcing confuso degli ultimi minuti, e a conti fatti ha anzi sui piedi di Boateng l'occasione per il meritato raddoppio.



Ma tant'è, la bestia nera dell'Inter non fallisce l'appuntamento e si prende ancora una volta lo scalpo nerazzurro. E Per Spalletti l'esordio peggiore che si potesse immaginare, per il risultato, per l'atteggiamento, per il gioco. Un'Inter confusa, senza grinta, senza idee e con una tenuta fisica approssimativa.