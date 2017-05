Rivoluzione Inter, Sabatini presentato in Cina: coordinatore tecnico delle squadre di Suning

10 maggio 2017

In prima fila Steven Zhang, sul palco Walter Sabatini. Che ammette: "Non è la prima volta che vengo in Cina, ma la seconda. La prima volta ci sono venuto di nascosto. Io sono un uomo ambizioso e mi rendo conto dell'impegno che mi è stato affidato". Sabatini, dunque, si occuperà, in qualità di direttore tecnico, della gestione sportiva, dei trasferimenti e del settore giovanile sia dell'Inter che dello Jiangsu Suning, l'altra squadra di proprietà di Zhang Jindong (che ha il controllo anche su due squadre satellite, il Gil Vicente in Portogallo e il Mouscroun in Belgio). Sabatini farà la spola tra Milano e Nanchino: "Non sarò sempre in Cina, ma avrò dei miei uomini che in passato hanno collaborato con me che faranno le mie veci quando sarò in Europa".



Un incarico che bisognerà "pesare" nell'economia della gestione sportiva dell'Inter, dove Ausilio resterà ds. E bisognerà capire anche l'influenza sulla scelta dell'allenatore, tra Spalletti e Conte. In realtà, nella conferenza stampa di presentazione, Sabatini non ha toccato argomenti caldi a livello nerazzurro, ma ha spiegato quale sarà il suo incarico e come agirà: "L'obiettivo della classe dirigente di Suning non è primeggiare solo con la prima squadra - che ora è in un momento delicato ma che supereremo lavorando sodo - ma di creare una cultura interna al club. Noi dobbiamo essere la locomotiva di questa crescita. Inter e Jiangsu Suning devono crescere parallelamente: è la mia missione. Già da domani inizierò i colloqui con l'allenatore dello Jiangsu per conoscere i problemi e per aiutarlo a risolverli. Chiamerò anche Marcello Lippi (ct della Cina, ndr), mi farò spiegare anche da lui come funziona qui".



Sabatini, con affianco un traduttore per la stampa cinese, ha spiegato: "Non voglio che venga fatta una distinzione tra Jiangsu e Inter. I problemi di Suning devono essere gli stessi, devono essere comuni: bisogna essere un unico grande gruppo di lavoro. Dal canto mio aiuterò moltissimo i dirigenti del gruppo cinese. Se una squadra perde e l'altra vince non si può essere soddisfatti al 100%. Perseguiremo la strategia più adatta e produttiva per Suning".



Infine una chiosa sulla situazione delicata in classifica dello Jiangsu, senza invece parlare dell'Inter: "Siamo sorpresi della classifica attuale e dai punti conquistati finora, il valore della rosa non è questo".