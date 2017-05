Juve, Marotta: "Conte all'Inter? Non ci spaventa, uno stimolo in più"

22 maggio 2017

"Antonio Conte sulla panchina dell'Inter? Non ci spaventa". Così l'ad della Juve Beppe Marotta ha risposto a una domanda sulle voci di un possibile arrivo dell'ex allenatore juventino nel club nerazzurro. "Non solo non ci spaventa ma anzi siamo più contenti. Il campionato acquisterebbe più interesse. Finora ha perso qualcosa in brillantezza, mi auguro che sia sempre più competitivo e che noi si sia in alto. Perciò ben venga Conte all'Inter ".

"Voglio ricordare - ha continuato il dg bianconero ai microfoni di Radio Anch'io Sport su RadioUno - che considero Conte e Allegri fra i 5 o 6 migliori allenatori del mondo. Noi siamo stati bravi ad averli individuati, per noi è motivo di orgoglio".



Detto questo, il giorno dopo il sesto scudetto consecutivo, è ancora tempo di celebrazioni, analisi e sguardi in avanti verso il prossimo appuntamento: "Siamo migliorati rispetto a due anni fa contro il Barcellona - ha detto Marotta riferendosi alla finale di Champions di Cardiff contro il Real - soprattutto nella mentalità internazionale. Sono entrati giocatori come Khedira, Dani Alves, Mandzukic, oltre allo zoccolo duro dei Buffon, Chiellini, Barzagli, che hanno rafforzato la squadra. Oggi abbiamo la consapevolezza di poter giocare alla pari con il Real Madrid".



Un successo che potrebbe forse segnare la separazione da Allegri, alla ricerca a quel punto di nuovi stimoli e sfide. Oppure no? "Con Massimiliano Allegri ci sono tutte le premesse per continuare a lavorare insieme, ma in questo momento siamo concentrati sulla finale di Champions".



Infine una concessione al mercato: "Keita? E' un giocatore della Lazio con ancora un anno di contratto. E' certamente un buon talento e un giocatore di grande avvenire considerando l'età. Non abbiamo avviato alcun approccio o trattativa con la Lazio o con il giocatore. Se ci interessa? I buoni giocatori interessano a tutti".