Inter, Steven Zhang fa infuriare i tifosi

15 maggio 2017

Quando le cose vanno male, si ci arrabbia un po' con tutti e per qualunque cosa. Era successo qualche settimana fa a Roberto Gagliardini, "colpevole" di essere andato allo Stadium a vedere i quarti di Champions tra Juve e Barcellona e per questo massacrato sui social . Ora qualcosa di simile sta accadendo a Steven Zhang, figlio del numero 1 di Suning Zhang Jindong e da molti visto come possibile futuro presidente nerazzurro. Nel giorno in cui l'Inter è scivolata in casa col Sassuolo, il giovane imprenditore cinese ha pensato bene di mostrare la propria Ferrari su Intagram .

E così molti tifosi si sono infuriati riempiendo il post di Steven con commenti non proprio positivi. D'altro canto, gli interisti non sembrano avere un buon feeling con i social visto che recentemente anche Marcelo Brozovic era, per l'ennesima volta, finito nella bufera, per aver postato, dopo il doloroso pareggio nel derby contro il Milan, una foto in cui appariva sorridente in piscina con alcuni amici. Insomma, quando le cose vanno così male, certi status meglio tenerseli per sé: pubblicarli significa scatenare le ire dei tifosi.



E ne sa qualcosa anche il capitano Mauro Icardi che dallo scorso novembre, quando ci fu la contestazione della Curva nei suoi confronti per quanto scritto dall'argentino nella propria autobiografia, ha bloccato agli utenti la possibilità di commentare le sue foto.