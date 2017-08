Inter, Skriniar: "Inter in Champions tutti gli anni"

16 agosto 2017

Ha tanta voglia di fare la differenza con la maglia dell'Inter Milan Skriniar che si prepara all'esordio in campionato contro la Fiorentina a San Siro: "Abbiamo fatto delle buone prestazioni durante la preparazione, ma il campionato è un’altra cosa e ora dobbiamo solo concentrarci per la sfida contro la Fiorentina. Dobbiamo vincere, per noi è importante cominciare il campionato con una buona prestazione. C’è voglia di riscatto".

"L’Inter deve giocare la Champions tutti gli anni - ha aggiunto lo slovacco a Premium Sport - e in questa stagione dobbiamo rientrarci: abbiamo una buona squadra, con buoni giocatori e contro chiunque, non solo in Italia, dobbiamo giocarcela alla pari. L’esordio a San Siro mi emoziona, sono contento di essere nerazzurro: voglio aiutare la squadre e fare felici i tifosi. L’intesa con Miranda? Ha grande esperienza, mi aiuta giocare con lui. Schick? L’ho sentito, mi ha detto che sta bene: non sa ancora dove andrà a giocare, ma ci sono tante squadre su di lui perché è un grande giocatore. Diventerà un top player, fa la differenza.”