Inter, Pioli: "Col Napoli non è mancato lo spirito, paghiamo scarsa precisione e errori gravi"

30 aprile 2017

Per Pioli è stata insomma una partita diversa da quelle precedenti perché in questo caso "ha inciso soprattutto l’alto livello degli avversari" ha continuato Pioli. "Stasera spirito e compattezza non sono mancati, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare. La rassicurazione ricevuta da mister Zhang? Questa fiducia l’ho sempre avuta, da quando sono arrivato. Stiamo lavorando: è vero che nelle ultime partite non siamo stati all’altezza, ma è un percorso che è cominciato molti mesi fa. Non c’è da rifondare la squadra, siamo all’inizio di un nuovo ciclo che è cominciato con il cambio di proprietà: credo ci sia una buona base per costruire qual osa di importante. Chiaro è che bisogna scegliere bene per il futuro. In questo momento le distanze con le prime in classifica sembrano importanti, ma se guardiamo a un mese fa non si notavano"