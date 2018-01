Inter: per Icardi elongazione agli adduttori della coscia destra, niente Crotone

31 gennaio 2018

Elongazione agli adduttori della coscia destra. Questo l'esito degli accertamenti cui è stato sottoposto all'Istituto Humanitas di Rozzano Mauro Icardi, che ha lasciato in anticipo l'allenamento per un problema muscolare. Le condizioni del capitano dell 'Inter saranno valutate nei prossimi giorni. Scontato dunque che sabato sera, in occasione della sfida di San Siro contro il Crotone, Luciano Spalletti dovrà fare a meno dell'attaccante nerazzurro.

Un momento difficile per l'Inter e per Spalletti, che dovrà rinunciare al suo bomber, sempre partito titolare nelle 22 partite di campionato giocate finora, nella prossima gara in anticipo contro il Crotone e forse anche in quella successiva, sempre a San Siro, contro il Bologna.