Inter, Moratti: "Siamo tutti delusi. Giusto esonerare Pioli"

15 maggio 2017

E' un periodo nero per l'Inter, reduce da due soli punti nelle ultime otto partite di campionato. "In questo momento siamo tutti delusi, però bisogna saper guardare lontano la cosa - dice Massimo Moratti -. C'è poco da commentare, è un problema psicologico. In questi casi c'è soltanto da capire dove c'è una luce e convincere in campo senza pensare troppo al futuro, ma lavorando per fare meglio".