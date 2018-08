Inter, la bestia nera Sassuolo e un'altra falsa partenza: Spalletti deve già correre ai ripari

20/08/2018

E dunque a Reggio Emilia l'Inter incassa la seconda sconfitta negli ultimi tre debutti. Primo tempo regalato, con Berardi che va a segno contro i nerazzurri per la quarta volta nelle ultime sei gare (tre dal dischetto). Poi nel secondo tempo dentro Perisic (il migliore dei suoi alla fine con Asamoah) per un Dalbert inguardabile, Asamoah indietreggia ed ecco sprazzi di risveglio. Comunque troppo poco per una squadra candidata ad essere l'anti-Juve. Vero che Spalletti ha dovuto fare a meno di un pilastro della difesa come Skriniar e che a centrocampo non ha potuto contare su Nainggolan, costretto a saltare il debutto in nerazzurro per infortunio, e l'altro nuovo acquisto Vrsaljko è appena arrivato ed è rimasto in panchina per tutti i 90'. Ma questo non basta a giustificare una prestazione così sottotono praticamente in tutti i reparti.



Dietro i quattro in totale confusione, non supportati da un centrocampo già di suo in sofferenza (Brozovic aveva nelle gambe e nella testa ancora le fatiche del Mondiale), davanti Lautaro Martinez poco concreto e la brutta copia di quello ammirato nelle uscite estive, con un Icardi poco assistito ma che quando ha avuto la palla buona, anzi buonissima, l'ha sbagliata clamorosamente. E dunque domenica prossima contro il Torino nel debutto a San Siro l'Inter è chiamata già al riscatto. Nainggolan scalpita. Spalletti non fa drammi: "Ci sono cinquanta partite da giocare...". Ma la prossima non va sbagliata.