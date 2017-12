Inter, il 2017 di Icardi è tutto nella tripletta nel derby

31 dicembre 2017

Mauro Icardi saluta il 2017 con uno speciale amarcod nerazzurro su Instagram. "E' stato un anno di cose buone e altre meno - scrive il bomber, pubblicando una foto dell'esultanza dopo la tripletta nel derby -. Il 2017 lascia qualcosa di speciale nella mia vita, sintetizzato da questa immagine". E nel frattempo Spalletti ha cancellato l'allenamento del 1° gennaio , dando appuntamento a tutti per il 2 in vista della gara con la Fiorentina.

