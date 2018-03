Inter, Icardi: "I miei gol più belli? Quelli alla Juve e la tripletta nel derby"

21 marzo 2018

Pomeriggio speciale per Icardi , che mercoledì ha incontrato i tifosi all' Inter Store Milano : "Con la Sampdoria è stata una domenica perfetta, perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra - dice a Inter Tv -. Quali sono le mie reti più belle? Sono tutte belle, segnare è una soddisfazione. I gol alla Juventus e la tripletta nel derby sono quelli che rimangono più impressi".

Contro la Sampdoria il capitano nerazzurro è salito a quota 100 gol con l'Inter e 103 totali in Serie A: "Perisic e Candreva sono i compagni che mi hanno fatto più assist in questi ultimi anni, ma sono tanti i compagni che mi hanno aiutato da quando sono qui e li ringrazio tutti".



Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter ospiterà a San Siro il Verona di Pecchia. L'obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions: "Ora pensiamo al Verona e poi alle altre, chi rimane qua le sta preparando al meglio. I tifosi sono sempre grandiosi, hanno amore per l'Inter e per noi giocatori e ed è la cosa più bella del calcio".