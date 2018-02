Inter, Icardi ancora a parte: in dubbio per il Benevento

21 febbraio 2018

Diventa sempre più lungo il recupero di Mauro Icardi , con lo staff medico dell'Inter che non vuole forzare i tempi di recupero dal guaio muscolare patito nell'allenamento del 31 gennaio. Il capitano nerazzurro si è allenato ancora a parte, sostenendo un lavoro differenziato. Spalletti deciderà solo negli ultimi giorni della settimana se convocare il giocatore per la sfida di sabato sera (ore 20.45) di San Siro contro il Benevento.

Perisic è completamente recuperato e a disposizione di Spalletti. Probabile l’impiego ancora di Eder, mentre Miranda tornerà a disposizione per il derby.



Intanto Luciano Spalletti ha annullato la seduta pomeridiana di allenamento. Erano in programma due allenamenti in giornata ma dopo la seduta mattutina il tecnico ha concesso mezza giornata libera ai suoi giocatori.