Inter, Handanovic: "Mai pentito di essere venuto qui, con Suning si può fare la storia"

25 febbraio 2017

Lasciatasi alle spalle una prima parte di stagione da dimenticare, l'Inter è tornata a volare e adesso pensa in grande. La svolta, numeri alla mano, è coincisa con il cambio di allenatore: a suon di vittorie Stefano Pioli si è infatti conquistato la fiducia di squadra, società e tifosi. E Handanovic non esita a dare al tecnico buona parte dei meriti: "Il mister è arrivato subito molto carico - spiega il portiere sloveno -. Si capiva che conosceva già bene ogni caratteristica dei giocatori che avrebbe allenato. Si è presentato pronto, forse se l'aspettava questa chiamata. E' subito entrato in sintonia, ci ha fatto vedere dove secondo lui sbagliavamo e che cosa voleva da noi. D'incanto abbiamo iniziato a ragionare con una sola testa e lì è cambiato l'atteggiamento generale, soprattutto in settimana, anche nell'approccio all'allenamento: abbiamo lavorato meglio e di più. Lui è convinto di avere in mano un'ottima squadra che finora ha fatto poco rispetto al reale valore. Se fosse arrivato prima? Forse avremmo qualche punto in più".



Ma a detta di Handanovic il segreto di questa nuova Inter non è solo il campo. A dare una spinta, in termini di entusiasmo e motivazioni, ci ha pensato anche la nuova proprietà: "Sentiamo di avere alle spalle gente forte, solida, che ha voglia di vincere, di fare la storia - dice il portiere parlando di Suning -. La nuova proprietà non è solo soldi. Ha sì voglia di investire molto, ma tutto è finalizzato a un successo duraturo. Dopo cinque anni passati qui, adesso ho davvero l'impressione che siamo sulla strada giusta. Se mi sono pentito di avere scelto l'Inter? Mai. Una chiamata da questo club è il sogno di tutti. Da Udine guardavo questa meravigliosa squadra vincere scudetti e la Champions League, era impossibile prevedere certi stravolgimenti".



Il futuro immediato si chiama Roma: domenica sera a San Siro Icardi e compagni si giocano buona parte delle speranze di risalire al terzo posto contro i giallorossi di Spalletti. E Handanovic non si nasconde: "E' una gara fondamentale per noi e importantissima per loro - precisa -. Sarà durissima: li ho visti rifilare in pochi giorni quattro gol a Fiorentina, Villarreal e Torino. Ma ora anche noi non siamo semplicissimi da affrontare".