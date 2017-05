Inter: esonerato Pioli, panchina a Vecchi

9 maggio 2017

Clamoroso in casa Inter: Stefano Pioli è stato esonerato. "L'Inter ringrazia Stefano ed i suoi collaboratori per la dedizione ed il duro lavoro svolto per il Club durante gli ultimi sei mesi di quella che si è rivelata una stagione difficile", si legge nel comunicato del club nerazzurro. Per le ultime tre gare stagionali la squadra è stata affidata all'attuale tecnico della Primavera Stefano Vecchi.

Il divorzio tra l'Inter e Pioli a fine stagione era certo, con Suning pronto a fare follie per portare sulla panchina nerazzurra l'attuale tecnico del Chelsea Antonio Conte, vicinissimo a conquistare la Premier League, o quello dell'Atletico Madrid Diego Simeone, grande ex mai dimenticato. E invece l'addio si consuma a tre giornate dalla fine della stagione, con Pioli - arrivato all'Inter l'8' novembre scorso - che paga la profonda crisi di risultati negativi, ultimo quello di domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa, con due pareggi e cinque sconfitte nelle ultime sette partite. Suning ha capito l'impotenza di Pioli e non ha voluto aspettare altro tempo, decidendo di scaricare tutte le responsabilità sull'allenatore che fino a pochi giorni fa sentiva invece di avere la fiducia del club.



In panchina torna Stefano Vecchi, che già in questa stagione aveva allenato la prima squadra contro il Southampton e il Crotone nel periodo a cavallo tra l'esonero dell'olandese de Boer e l'arrivo di Pioli. "L'attuale tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, è stato incaricato della gestione della prima squadra con effetto immediato e per le tre partite stagionali ancora da giocare. La società inizierà fin da ora a lavorare in vista della prossima stagione sportiva", si legge ancora nel comunicato dell'Inter. Dietro l'esonero di Pioli ci sarebbe anche l'irritazione da parte di Suning riguardo le voci di un accordo di massima raggiunto dall'allenatore emiliano con la Fiorentina per la prossima stagione. Il terremoto in casa Inter potrebbe coinvolgere nell'immediato anche la dirigenza dell'Inter: si parla infatti di un arrivo a breve di Walter Sabatini, ex Roma. Sabatini diventerebbe responsabile di tutta l'area tecnica di Suning. Ora al via un nuovo casting: per la panchina c'è anche il nome di Luciano Spalletti.