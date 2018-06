Inter, che Icardi: si allena ad Appiano Gentile

30/06/2018

L'Inter può sorridere. Non solo per la campagna acquisti e per l'arrivo di tanti campioni, ma anche per la voglia di Icardi di riniziare. L'argentino si è presentato ad Appiano Gentile prima del termine delle vacanze. Il capitano nerazzurro ha chiesto il permesso alla società: la squadra di radunerà il 9 luglio e Icardi è ancora in attesa del rinnovo del contratto. Il tutto, ovviamente, Icardi lo ha documentato su Instagram.