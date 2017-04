Inter, capolinea Pioli: sarà addio a fine stagione

23 aprile 2017

Quello che doveva essere il mese decisivo per la rincorsa alla Champions, si è invece trasformato in un vero e proprio incubo: con due punti conquistati in cinque partite, l'Inter è scivolata al settimo posto e ormai rischia di dover dire addio anche all'Europa League, obiettivo minimo di una stagione tormentata. Le dichiarazioni di ieri di Pioli non lasciano spazio a molte interpretazioni: "E' stata la peggior Inter della stagione, abbiamo toccato il fondo. Quella vista nel secondo tempo non può essere la mia squadra". In realtà al momento lo è ancora, ma non lo sarà più dalla fine di questo campionato che, per l'ennesima volta, obbligherà il club nerazzurro a ripartire da capo.



Suning per la rinascita sogna Antonio Conte, anche se difficilmente l'ex ct azzurro lascerà il Chelsea dopo un'annata - la prima a Londra e in Premier - così esaltante. Ecco perché salgono sempre di più le quotazioni di Diego Pablo Simeone, pronto a salutare l'Atletico dopo sei anni speciali: il Cholo, grande ex interista, potrebbe chiudere la sua avventura a Madrid con la terza finale di Champions negli ultimi quattro anni. L'altro candidato è Luciano Spalletti, che piace al d.s. Ausilio (fresco di rinnovo) e si libererà dalla Roma a fine stagione: è troppa, ormai, la distanza tra il tecnico e il club giallorosso. Intanto, dalla Cina, rimbalzano alcuni rumors secondo i quali Pioli potrebbe prendere il posto di Choi Yong-Soo alla guida dello Jiangsu Suning, l'altra squadra di proprietà di Zhang Jindong. L'allenatore sudcoreano sta per essere esonerato e il proprietario dell'Inter pare intenzionato a offrire all'attuale allenatore nerazzurro la guida del suo club cinese.