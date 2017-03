Inter, buone notizie dal Cile: Medel ha smaltito l'infortunio

21 marzo 2017

Il Pitbull, diventato ormai punto fermo della difesa di Pioli, ha sostenuto regolarmente l'allenamento con il Cile e sarà perfettamente a disposizione del ct Pizzi per le sfide contro Argentina e Venezuela valide per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. C'era molta attesa per gli esiti degli accertamenti medici in quanto Medel ha rischiato seriamente di saltare le delicate partite con la sua Nazionale, cruciali per la qualificazione ai prossimi campionati del mondo. E anche i nerazzurri temevano di non averlo a disposizione per il match contro la Sampdoria, in programma il 3 aprile dopo la sosta. Da vero guerriero, però, il cileno si è lasciato i problemi alle spalle per la gioia e il sollievo della sua Nazionale e del suo club.