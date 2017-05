Inter, Ausilio: "Tutto chiarito con il club. Allenatore? Siamo al lavoro"

21 maggio 2017

La quiete dopo la tempesta? Presto per dirlo, anche perché l'eco delle dichiarazioni di Piero Ausilio è stata dirompente. Di certo c'è che oggi il ds dell' Inter prova a minimizzare e assicura che "con il club sono stati sufficienti dieci minuti per chiarire tutto". Ora per il dirigente nerazzurro è il momento di lavorare: la questione tecnica è la più pressante. "Per l'allenatore abbiamo idee chiare, le svilupperemo e faremo le scelte migliori".

"Non mi aspettavo che uscissero le mie parole? Si è detto tanto su queste cose. Ero in un contesto particolare - ha ulteriormente precisato Ausilio nel pre-partita di Lazio-Inter - che pochi hanno messo in risalto, davanti a studenti di giurisprudenza, diversi dagli interlocutori classici del mondo del calcio. Ho dovuto spiegare a loro delle cose in maniera diversa, più precisa e dettagliata. Non è stato bello che siano uscite ma ho già parlato con la società e mi sono chiarito, per me quelle parole sono il passato, è tutto a posto. Ora dobbiamo solo pensare al futuro e cercheremo di costruire una squadra migliore. L'allenatore sarà italiano? Io ho solo detto quelle che dovranno essere le caratteristiche del prossimo allenatore. Poi io non ho fatto nomi, ho solo citato sette squadre, ne hanno riportate solo 4. Le caratteristiche devono essere ben chiare, al di là della nazionalità, deve conoscere molto bene il calcio italiano, deve conoscere i nostri calciatori e deve sapere dove dobbiamo migliorare".