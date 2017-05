Inter, Altobelli attacca: "Vergogna, vi devono cacciare"

16 maggio 2017

Non solo la contestazione, durissima, della Curva Nord e le parole altrettanto dure di Vecchi e di alcuni giocatori. A scagliarsi contro l'Inter, attraverso il suo profilo Instagram, ci ha pensato anche Alessandro Altobelli, bomber e bandiera dell'Inter che fu. Spillo non ha decisamente usato mezzi termini e ha sparato a zero contro i giocatori: “Europa sempre più lontana, ultime 8 partite 2 punti, dopo Mancini, De Boer, Vecchi, Pioli, Vecchi!!! Il fallimento sportivo è un dato di fatto".

E ancora: "Adesso leggo di giocatori che dichiarano: "Chi non vuole rimanere all’Inter lo deve dire". Cosa? Ma state scherzando? Vi devono cacciare cari miei specie di Giocatori, avete deluso una città come Milano, voi avete dimostrato di essere dei provinciali come doti tecniche, fenomenali come ingaggi!!! La curva Nord ieri (domenica, ndr) è andata a mangiare giustamente, io non esco per la vergogna!!! Noi ci saremo sempre, voi solo di passaggio!!!! Amala!!! Salamo Alekom!!!".