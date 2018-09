Icardi e Lautaro vanno in Nazionale. Nainggolan si arrabbia: "Ma quale infortunio!"

02/09/2018

L'Inter, gli infortuni di Icardi e Lautaro. E il "giallo" Nainggolan. A preoccupare Spalletti sono Icardi e Lautaro Martinez. L'altro preoccupato è Radja, ma questo è un altro discorso. Dalla trasferta di Bologna, felice per il 3-0, si è tornati col sorriso di gruppo e qualche muso lungo specifico: la sosta aiuterà a risolvere i problemi. Che ora vediamo nel dettaglio. Cominciamo dai due attaccanti. Contro il Bologna , il capitano è andato in tribuna perché sabato nella rifinitura ad Appiano ha avvertito un fastidio al quadricipite della gamba destra. Il riscaldamento al Dall'Ara ha fugato ogni dubbio: meglio non rischiare, meglio sedersi in tribuna. Per Lautaro, invece, affaticamento al polpaccio sinistro di lieve entità: a Bologna si è seduto in panchina. Entrambi raggiungeranno la Nazionale argentina e faranno gli esami: Icardi quasi certamente salterà le amichevoli con Guatemala e Colombia mentre Lautaro quasi certamente resterà con la Seleccion e probabilmente giocherà almeno una delle due amichevoli.

RADJA, INFORTUNATO/NON INFORTUNATO

E Nainggolan, ora. Il belga, che aveva saltato le prime due partite di campionato per colpa di una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra riportata nella seconda amichevole estiva con il Sion, è rientrato andando subito a segno con un gol pesante per aprire le marcature a Bologna, ma è uscito sul finale. A chiedere il cambio è stato lui stesso dopo aver avvertito -così si è detto questa mattina. un fastidio dietro la coscia destra. Con l'aggiunta che martedì svolgerà gli esami strumentali per capire l'entità del danno.

Nel tardo pomeriggio, però, Radja attaverso Twitter ha mandato un messaggio in cui dice: "Io infortunato? Incredibile cosa si inventano". Ora, inventarsi infortuni è una cosa che quasi non esiste, è evidente che si è trattato di qualche malinteso o di qualche errata interpretazione da parte di chi stava a Bologna. Giusto che Rada abbia precisato. E buon per lui, per Spalletti e per gli interisti se la salute del belga è quella che tutti si aspettano. Ottima.