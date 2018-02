Dall'Argentina: Sampaoli verso il no a Icardi. Niente Russia 2018 per "scarso feeling" coi compagni

27 febbraio 2018

Icardi si scalda, si allena coi compagni ed è pronto per rientrare nel derby di domenica. L'Inter intanto tratta il suo difficile rinnovo con la moglie-agente Wanda Nara. Sabatini e Ausilio lavorano in silenzio (loro!) per trattenere Maurito in nerazzurro. Diverse big d'Europa (si è detto di Real, Psg e Bayern) sono però sulle tracce del capitano nerazzurro, pronte a sferrare l'affondo. E in tutto questo non c'è giorno che non veda nascere nuovi rumors sul futuro dell'argentino.



Così anche la settimana che porta allo scontro con il Milan, che si è aperta con notizie provenienti dall'Argentina tutt'altro che piacevoli per Icardi: la sua convocazione con l'Albiceleste per i Mondiali di Russia sarebbe in bilico, anzi, secondo quanto riportato da Fox Sports Argentina sarebbe proprio saltata vista la decisione ormai presa dal ct Jorge Sampaoli. Il selezionatore argentino avrebbe infatto deciso di escludere Maurito per due motivi: innanzitutto il rendimento, valutato negativo, del numero 9 nerazzurro con la maglia deIla Nazionale, e in secondo luogo, questo l'aspetto che avrebbe inciso di più nella scelta, il cattivo rapporto con alcuni dei suoi compagni argentini. Una doccia fredda non certo piacevole in questo momento.