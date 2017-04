Callejon è letale, il Napoli batte l'Inter 1-0

LA PARTITA

L'azzurro e bianco del Paradiso, il neroblù dell'inferno. I colori che dipingono la primaverile notte Milano hanno le tinte delle maglie del Napoli, che non solo si porta a meno uno dalla Roma, seconda, ma si fa bello alla Scala del Calcio impartendo una lezione di gioco, personalità e tecnica a un'Inter sempre più alla deriva.



Non sono infatti serviti né il ritiro punitivo, né il discorso di Zhang Jindong a ridare fiducia ad un gruppo sembrato impaurito e senza appigli. Le assenze di Miranda e, inizialmente, Perisic non hanno fatto altro che aumentare le incertezze di una squadra timida, viziata da una serie di imbarazzi tecnico-tattici evidenti.



La fotografia del match e del periodo dell'Inter è il gol di Callejon, propiziato da un incredibile svarione, alla Gresko, di Nagatomo: un mancato controllo in area che ha ricordato l'analogo errore del giapponese con il Southampton in Europa League. Stupirsi di tali non-giocate, insomma, sembra davvero inutile. Come non ci si deve stupire della sinfonia offensiva organizzata da Sarri. Fraseggi stretti e veloci, verticalizzazioni letali, giocate di classe: uno spettacolo che ha un'unica pecca, cioè quella di tenere in partita l'Inter fino al 93'.



Una difesa orfana di Miranda e completamente in balia delle trame d'attacco del Napoli, troppo veloci e mandate a memoria per essere lette. E allora se per 90' l'Inter è comunque rimasta in partita è stato merito quasi esclusivo di Handanovic, in grado di produrre uscite provvidenziali su Hamsik o autentici miracoli su Rog e soprattutto Insigne, davvero ispirato al pari del collega belga.



Un pizzico di leziosità (il pallonetto provato da Insigne nel primo tempo, ad esempio), e le ripartenze portate da Perisic, entrato al 15' della ripresa nonostante le condizioni fisiche precarie, hanno tenuto acceso il match. Ma non si è mai avuta la sensazione che l'Inter potesse pareggiare: Reina ha dovuto sporcarsi i guanti solo su una conclusione centrale di Perisic.



Ai tifosi dell'Inter, come sempre numerosissimi (60mila), non è restato altro che contestare la squadra ad inizio match con uno striscione molto significativo. Zhang Jindong, in tribuna, ha osservato la sua squadra subire un'autentica lezione dalla banda di Sarri. E l'Europa è ancora più lontana, con il Milan sopra di tre punti. Ma più che alle coppe, l'Inter deve pensare a ripartire, senza i troppi peccati di cui è solita macchiarsi. E intanto Sarri pensa al sorpasso: la prossima settimana sfiderà il Cagliari al San Paolo, con la Roma a San Siro con il Milan. L'occasione è ghiotta.