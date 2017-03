Serie A: Milan-Genoa 1-0, ci pensa Mati Fernandez

LA PARTITA

Una perla di Mati Fernandez, qualche sgasata di Deulofeu (soprattutto) e Ocampos, tanto possesso palla e una sola occasione - visto l'andamento del match quasi per caso - concessa agli avversari. Milan-Genoa si potrebbe riassumere in poche righe, dato che il Grifone non è praticamente sceso in campo e ha inspiegabilmente rinunciato a giocare la propria partita.



Senza Suso e Bacca, Montella in attacco consegna le corsie laterali a Ocampos e Deulofeu, mentre il centravanti è Lapadula in un 4-3-3 dove a centrocampo c'è spazio per Bertolacci (sfortunato e sostituito al 3' da Locatelli a causa di un infortunio) e Mati Fernandez. Il Genoa, che come accennato offre una prestazione imbarazzante, illude tutti nei primi 11 minuti, nei quali preme con discreta intensità e quasi trova il gol con un destro di Taarabt ben parato da Donnarumma. Sostanzialmente la gara dei rossoblù termina qua, tra le braccia del portierone rossonero, visto che poi bisogna raccontare il monologo del Milan, che riesce a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.



Trovandosi costantemente di fronte un muro di 10 uomini che nemmeno prova a ripartire in contropiede, trovare spazi per i rossoneri non è affatto semplice. Così, per scardinare il blindato rossobù, il Milan si affida alle accelerazioni in verticale di Ocampos e Deulofeu, vicini al vantaggio al 17' (Izzo salva sulla linea) e 19' (lo spagnolo calcia a lato di poco). Montella, dopo 25 minuti di tentativi a vuoto, prova a mischiare le carte e inverte i due esterni, ma Ocampos a sinistra fa molta più fatica mentre l'ex Everton, contro Laxalt, non riesce quasi mai a vincere un duello. Per l'1-0 c'è dunque bisogno di altre soluzioni, che si concretizzano al minuto 33: Zapata appoggia la sfera in verticale per Lapadula, che d'esterno sinistro serve Mati Fernandez; Lamanna esce in ritardo e il cileno è bravo a superarlo con un vellutato tocco di destro.



Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente e non c'è da stupirsi, perché il Genoa rimane immobile nella propria metà campo e per il Milan non ha senso andare all'assalto per poi rischiare di scoprirsi. Si assiste dunque all'ordinaria amministrazione della squadra di Montella, brava a gestire il risultato fino alla fine e anche pericolosa in diverse occasioni capitate a Mati Fernandez (destro alto al 25'), De Sciglio (colpo di testa al 35') e Deulofeu (esterno della rete al 40'). I rossoneri salgono ora a 53 punti e rientrano prepotentemente in corsa per l'Europa, con l'Inter staccata soltanto di due lunghezze. In casa Genoa, al secondo ko di fila dopo il derby, servirebbe invece una profonda riflessione perché con questo atteggiamento non si va e non si andrà mai da nessuna parte.