Serie A, Genoa-Sampdoria 0-2: decidono Ramirez e Quagliarella La squadra di Giampaolo vince il derby e inguaia Juric, penultimo in classifica con sei punti

di CESARE ZANOTTO 4 novembre 2017

Nel secondo anticipo della 12.ma giornata, la Sampdoria vince il derby con il Genoa e sale a quota 23 punti in classifica, uno in meno della Roma. A Marassi finisce 2-0 per i blucerchiati, che superano il Grifone con un gol per tempo: Ramirez sblocca il match con un destro al 24', nella ripresa chiude i conti Quagliarella grazie a un bell'assist di Zapata (84'). I rossoblù restano fermi a 6 punti, Juric sempre più nei guai.

LA PARTITA

Vince la più forte e vince meritatamente. In un derby pieno di lotta e intensità, sono comunque chiari sin da subito i diversi valori in campo e il risultato finale non fa una piega. La Sampdoria passa per 2-0 e conquista la terza stracittadina consecutiva in Serie A, evento che non capitava da 64 anni. Un risultato ottenuto con il bel gioco, grande organizzazione e parecchi attributi: merito sicuramente di Giampaolo, grande artefice di una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione.



Prima ancora che in attacco - stasera straordinario - la chiave blucerchiata è innanzitutto a centrocampo, dove Torreira viaggia sistematicamente a due tocchi e con una visione di gioco che prima o poi gli varrà una big europea. Accanto a lui Praet e Linetty, bravi nel doppio lavoro e ancora più bravi a mantenere le giuste distanze tra attacco e difesa, dove Ferrari e (soprattutto) Silvestre fanno la voce grossa contro Lapadula. Il Genoa, consapevole delle proprie difficoltà, sceglie di lasciare l'iniziativa alla Samp e prova a pungere in contropiede, dove però Taarabt - senza il contributo dei compagni - da solo può davvero poco o nulla. A rompere il derby ci pensa Ramirez, che al 24' si inserisce dalla trequarti e, lanciato dal colpo di testa di Zapata, ruba il tempo a Zukanovic prima di superare Perin con un tocco di destro. La replica del Grifone è tutta nel destro di Rosi al minuto 30, quando la sfera scheggia la traversa e termina alta.



Il derby potrebbe chiudersi già al 56' con l'errore di Rossettini, che appoggia indietro a Perin ma non si accorge dell'arrivo di Quagliarella: l'attaccante prova a saltare il portiere e poi manda a lato di sinistro. La Samp è tonica, elettrica e va a memoria. Juric cerca la scossa dalla panchina, ma né Lazovic e né Pandev riescono a invertire l'inerzia della gara, che va in archivio all'84' con il 2-0 firmato Quagliarella: Zapata sfonda a destra dopo un altro errore di Zukanovic e serve al centro il compagno, che a porta vuota non deve fare altro che appoggiare in rete. Il Genoa deve così registrare il terzo stop consecutivo, che lo tiene fermo a sei punti dopo 12 partite: la posizione di Juric ora è davvero complicata.

LE PAGELLE



Zapata 7,5 - Un lavoro enorme spalle alla porta, situazione in cui è impossibile anticiparlo. Si muove tanto e lotta senza risparmiarsi, suo l'assist di testa per Ramirez e quello per Quagliarella. Quando parte in progressione è devastante.



Quagliarella 7,5 - Una furia indomabile. Come i veri leader, cresce d'intensità con il passare dei minuti fino al 2-0 con cui blinda la partita.



Ramirez 7 - Preziosissimo sulla trequarti, dove si esprime sempre palla a terra e con grande qualità. Straordinario l'inserimento con cui apre il derby.



Lapadula 5 - Non basta la generosità. Ha un paio di buone chance e le sbaglia, anche di sponda non se la cava troppo bene.



Taarabt 6,5 - Tra i più vivaci in campo: salta l'uomo e cerca sempre di andare in verticale, però è impreciso quando c'è da concludere.



Zukanovic 4 - Soffre tantissimo l'attacco blucerchiato, insieme a Rossettini va spesso in tilt. Commette due gravi errori in occasione dei due gol.

IL TABELLINO



GENOA-SAMPDORIA 0-2

Genoa (3-4-2-1): Perin 6; Izzo 5,5, Rossettini 5, Zukanovic 4; Rosi 5 (8' st Lazovic 5, 41' st Pellegri sv), Veloso 5, Omeonga 5,5, Laxalt 5,5; L. Rigoni 6 (22' st Pandev 5,5), Taarabt 6,5; Lapadula 5.

A disp.:: Lamanna, Biraschi, Gentiletti, Migliore, Brlek, Bertolacci, Cofie, Galabinov, Ricci. All.: Juric 5

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6,5; Bereszynski 6, Silvestre 6,5, Ferrari 6, Strinic 6; Praet 6 (32' st Alvarez sv), Torreira 7, Linetty 6,5; Ramirez 7 (15' st Barreto 6,5); Quagliarella 7,5, Zapata 7,5 (42' st Caprari sv). A disp.: Puggioni, Tozzo, Sala, Regini, Andersen, Murru, Verre, Capezzi, Kownacki. All.: Giampaolo 7

Arbitro: Irrati

Marcatori: 24' Ramirez (S), 39' st Quagliarella (S)

Ammoniti: Bereszynski, Ferrari (S); Lapadula, Veloso, Rossettini, Taarabt (G)

Espulsi: -

