Serie A: Genoa-Juventus 2-4, tripletta di Dybala

LA PARTITA

Il secondo rigore di fila subìto con il Var e un passivo di 2-0 dopo 7 minuti non bastano per fermare la Juventus, che può godersi la sosta per le nazionali con sei punti in due giornate e, soprattutto, con la rinnovata consapevolezza che la squadra ha ancora fame di vittorie dopo sei anni di dominio assoluto. E' una prova di forza quella dei bianconeri, che inviano un messaggio importante a tutte le dirette concorrenti perché ribaltare un match del genere non era affatto semplice. Lo sfortunato autogol di Pjanic dopo 18" e il rigore di Galabinov al 7' (penalty assegnato con il Var, che sanziona il fallo di Rugani sullo stesso bulgaro) sembrano indirizzare la gara nel territorio di Juric, anche perché l'atteggiamento iniziale degli uomini di Allegri non è certo quello delle grandi occasioni. La facilità con cui Alex Sandro si fa superare da Pandev in occasione dell'1-0 e l'errore di Rugani che costa il bis di Galabinov sono una doccia gelata che sveglia bruscamente la Juve, brava a rispondere da prima della classe.



Le note positive, per Allegri, riguardano infatti la reazione una volta subito il doppio svantaggio. Una replica autoritaria, immediata, feroce. Dybala, servito da Pjanic, supera Perin col destro al minuto 14, dopodiché si gioca esclusivamente nella metà campo rossoblù. Il 3-4-3 del Genoa si trasforma in un 5-4-1 difficile da superare, perché la doppia linea piazzata davanti a Perin si muove con i tempi giusti e non dà tregua alla Signora. In spazi così stretti viene fuori il talento dei vari Dybala, Higuain, Pjanic, Cuadrado: tocchi rapidi e giro-palla paziente in attesa del momento giusto per colpire. E l'occasione capita sul finire del primo tempo, quando Cuadrado si invola sulla destra e pesca a centro area Mandzukic, la cui conclusione viene deviata in corner dal braccio di Lazovic. Banti, che non si accorge di nulla, torna sui suoi passi grazie all'intervento del Var e decreta il calcio di rigore poi segnato da Dybala al 49'.



Calano i ritmi nella ripresa e la Juventus, dopo un avvio timido, inizia a premere dopo il primo quarto d'ora. Il 2-3, firmato da Cuadrado, è uno spettacolo: Mandzukic serve col contagiri il colombiano, che si libera di Laxalt e poi fa secco Perin con un sinistro all'angolino (62'). Con il vantaggio in tasca, Allegri passa a un solido 4-4-2 e, con Matuidi già in campo (al posto di Khedira al 58'), si copre poi inserendo Barzagli per Lichtsteiner. Juric cerca invece gloria buttando nella mischia Centurion e Lapadula, ma in pieno recupero (92') è Dybala a chiudere i conti con un sinistro chirurgico. In Serie A, per ora, comanda ancora la Juventus.