Genoa: via Juric, arriva Mandorlini. Ma i tifosi lo contestano Il nuovo tecnico ha firmato fino al giugno 2018. Ma niente presentazione, al momento

20 febbraio 2017

Ribaltone panchina in casa Genoa dopo la pesante sconfitta rimediata a Pescara dalla squadra rossoblù, contestata al rientro in città. Esonerato Ivan Juric dopo due mesi senza vittorie e sette sconfitte nelle ultime nove partite. Al suo posto il presidente Preziosi ha chiamato Andrea Mandorlini, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto che ancora lo legava al Verona. Per lui firma fino a giugno 2018.

Pesante la contestazione di circa 200 tifosi alla squadra all'aeroporto di Genova di ritorno dalla trasferta di Pescara. Calci, sputi, insulti e uova contro il pullman con giocatori, tecnico e dirigenti a bordo. Poche ore dopo la decisione della società di esonerare Juric e chiamare Mandorlini per dare una scossa all'ambiente e a una squadra senza vittorie dal 15 dicembre. "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Ivan Juric, a cui vanno i migliori auguri per il prosieguo dell’attività professionale", è la nota del club, cui fa seguito quella dell'ingaggio del sostituto. "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Andrea Mandorlini. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto con scadenza giugno 2018". Con l'esonero di Juric a Genova salgono a otto le panchine saltate in Serie A nel corso di questo campionato.

MANDORLINI GIA' NEL MIRINO DEI TIFOSI Mandorlini, però, è già nel mirino della tifoseria. Il cambio del tecnico, che segna il fallimento del progetto estivo di Preziosi e arriva dopo tre punti in nove gare, è tumultuoso: i tifosi sono arrabbiati per i trascorsi anti genoani dell'allenatore e il vice storico, Enrico Nicolini, decide di non seguirlo sulla sponda rossoblù perché, spiega sui social, ama la Sampdoria, che non vuole tradire, e ha rispetto per i tifosi del Genoa. Momenti difficili, tant'è che la presentazione di Mandorlini non c'è stata, è slittata a domani (forse). e insomma non è un bel momento per la piazza rossoblu. Contestare Mandorlini a priori, poi...

