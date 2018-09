Simeone illude la Viola, Caprari la riprende Partita equilibrata, Samp e Fiorentina insieme al quarto posto: raggiunto il Sassuolo a 7 punti Facebook

19/09/2018

Un gol a testa per Sampdoria e Fiorentina nel recupero della prima giornata a Marassi. Blucerchiati e viola salgono insieme al quarto posto a quota 7, dopo una partita emozionante. Apre Giovanni Simeone di testa al 13' del primo tempo su cross di Cristiano Biraghi e Gianluca Caprari realizza il pari al 60' con un destro a giro sul secondo palo. Un pareggio che, per la prestazione espressa, può soddisfare sia Marco Giampaolo che Stefano Pioli.

LA PARTITA Ci si aspettava un match equilibrato e così è stato, con un tempo per parte. Devastante la Fiorentina nel primo tempo sulle fasce, ma la Sampdoria ha saputo reagire nel finale della frazione e nella ripresa, trascinata da un Caprari in gran forma, come tre anni fa a Pescara.

Il gol dell’1-0 è il marchio di fabbrica di Simeone: si smarca sul secondo palo e spedisce alle spalle di Audero il cross di Biraghi dalla sinistra con un preciso colpo di testa. Il protagonista degli ospiti, però, è Chiesa che sulla fascia destra va via tre volte a Murru e confeziona altrettanti assist per Pjaca, ma il croato non riesce a raddoppiare: le prime due volte manda a lato di testa e nella terza è strepitoso Audero, che salva in tuffo in calcio d’angolo.



Poi Caprari sale in cattedra e inizia a spaventare la retroguardia viola con tiri da fuori e dentro l’area, sfruttando il buon lavoro di Murru. Grande spavento per Dragowski al 41’ quando ancora Caprari colpisce la traversa su punizione dai 25 metri: è il segnale della riscossa Samp. Nel secondo tempo, infatti, gli uomini di Giampaolo prendono il controllo della partita, soprattutto dopo l’ingresso in campo di Praet al posto di uno spento Linetty.

La Fiorentina fa fatica a trattenere l’assalto dei padroni di casa che pareggiano al 60’ con uno straordinario Caprari: controlla al volo la sventagliata di Barreto, punta Milenkovic e Pezzella, si accentra e gela Dragowski con un destro a giro alla Del Piero, semplicemente imprendibile. Quando vede viola (in questo caso verde) il numero 17 si scatena: quattro gol in quattro partite iniziate da titolare contro la Fiorentina.



La Samp non si accontenta e continua a spingere e cercare il 2-1, ma Vitor Hugo neutralizza Quagliarella in area. Allora ci prova su punizione Ramirez, entrato al posto di Caprari, sfiorando l’incrocio dei pali alla destra di Dragowski. Dall’altra parte Audero si accartoccia e riesce a bloccare il colpo di testa di Milenkovic su azione d’angolo.

Quando entrambe le squadre sembrano accettare il pareggio, ecco gli ultimi sussulti degli uomini di Pioli: prima Mirallas si costruisce il tiro dal limite e spedisce di poco a lato, poi ancora Milenkovic, stavolta con un destro potente dalla distanza, costringe Audero alla gran parata.

Un tempo per parte, il pareggio definitivo è giusto. Buoni i segnali per Giampaolo in vista della sfida all’Inter: Caprari si è dimostrato un giocaore maturo e Praet è pienamente recuperato.

LE PAGELLE Pjaca 6 - Alla prima da titolare sfiora il gol più volte, dimostrando una buona intesa con Chiesa nel primo tempo. Nella ripresa non regge il ritmo ed esce al quarto d'ora.



Caprari 7 - È lui che suona la carica ai blucerchiati dopo il gol di Simeone e timbra la traversa sul finire del primo tempo. Continua a impegnare Dragowski e lo supera con un meraviglioso destro a giro sul secondo palo. Giampaolo lo preserva per la sfida contro l'Inter.



Chiesa 7 - Semplicemente incontenibile nel primo tempo su entrambe le fasce. A destra va via più volte a Murru, a sinistra ridicolizza Sala e lo costringe al giallo. Offre tre buoni palloni a Pjaca in area, ma cerca poco la porta.



Praet 6,5 - Entra e prende per mano il centrocampo, provando anche qualche soluzione dalla distanza. Ha ritrovato la condizione dopo l'infortunio e per Giampaolo è un'ottima notizia.



Simeone 6,5 - Segna al secondo pallone toccato in area, sfruttando un buon cross di Biraghi. Per il resto è ben ingabbiato da Tonelli e Andersen e fa tanto lavoro sporco



Quagliarella 5,5 - Esce tra gli applausi del pubblico di Marassi, ma non la prende bene. Davanti lotta con Vitor Hugo e Pezzella, conquistando qualche punizione, ma non è incisivo in zona-gol.





LE STATISTICHE Primo pareggio in questa Serie A sia per Sampdoria che per Fiorentina.

Primo punto recuperato da situazione di svantaggio dalla Sampdoria in Serie A da ottobre 2017 (v Atalanta).

Sono nove i tiri nello specchio per la Fiorentina in questo incontro: l’ultima volta che la Viola ne aveva effettuati così tanti senza trovare la vittoria in Serie A era stata ad agosto 2017 (proprio contro la Samp).

La Fiorentina non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime tre gare esterne in Serie A (1N, 2P), dopo aver vinto in quattro delle precedenti cinque.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (3V, 2N).

Per Giovanni Simeone è il primo gol segnato alla Sampdoria in Serie A, al suo quinto incrocio contro i blucerchiati nella competizione.

Cristiano Biraghi non forniva un assist in trasferta in Serie A da novembre 2013 (contro il Napoli, quando vestiva la maglia del Catania). Gianluca Caprari ha trovato il gol in ognuna delle quattro partite giocate da titolare contro la Fiorentina in Serie A.

Inoltre, la Fiorentina è la vittima preferita di Gianluca Caprari nella massima Serie (quattro reti).

Gianluca Caprari non segnava un gol da fuori area in Serie A da settembre 2012 (quando vestiva la maglia del Pescara, contro la Samp).

IL TABELLINO SAMPDORIA-FIORENTINA 1-1

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6,5; Sala 5, Tonelli 6, Andersen 6, Murru 5,5; Linetty 5 (9' st Praet 6,5), Ekdal 6, Barreto 6; Caprari 7 (24' st Ramirez 6); Quagliarella 5,5 (36' st Kownacki sv), Defrel 5,5. All.: Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, V. Hugo 6, Biraghi 6; Edimilson 6, Veretout 6, Gerson 5,5 (24' st Benassi 6); Chiesa 7 (36' st Sottil sv), Simeone 6,5, Pjaca 6 (16' st Mirallas 6). All.: Pioli.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 13' pt Simeone (F); 15' st Caprari (S)

Ammoniti: Sala, Linetty, Tonelli (S); Veretout, Benassi (F)

Espulsi: nessuno

