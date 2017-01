Fiorentina, Sousa: "Serve più cinismo, Saponara ci aiuterà"

31 gennaio 2017

"Sappiamo che quando non si vincono le partite si finisce per essere criticati, dobbiamo dunque essere più concreti e giocare sempre al meglio", ha detto Sousa reduce con la Fiorentina dal 3-3 interno col Genoa. Il Pescara è l'ottima occasione per ripartire dopo la rimonta subita dai rossoblù: "E' sempre importante conquistare i tre punti, è quello per cui lavoriamo. Per vincere dobbiamo essere sempre al meglio e spingere con tutta la qualità che abbiamo", ha ammonito Sousa, che non sottovaluta gli avversari, ultimi in classifica. "Hanno sempre avuto problemi difensivi, ma la proposta del loro calcio è di buona qualità – ha spiegato - Dobbiamo essere molto forti difensivamente, perché sicuramente ci creeranno difficoltà, e sfruttare al massimo i loro problemi difensivi. Se non vinci rischi di essere criticato", ha concluso.



L'allenatore portoghese deve fare i conti con le assenze di Bernardeschi, Astori e Tatarusanu: "Non si è allenato e credo giocherà Sportiello", ha detto il tecnico. "Chiesa ha una distorsione, non ha avuto gonfiore e credo sia solo una questione di dolore", ha proseguito. Sousa intanto applaude l'arrivo di Saponara: "E' un giocatore intelligente, sa giocare sia da esterno che al centro. Ci aiuterà, spero presto".