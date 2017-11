Fiorentina-Roma 2-4: super Gerson sbanca il Franchi

5 novembre 2017

Continua la marcia della Roma che in casa della Fiorentina ha raccolto la quarta vittoria consecutiva in campionato. Protagonista assoluto - e a sorpresa - nel 2-4 del Franchi, il brasiliano Gerson con una doppietta nel primo tempo. Alle reti del brasiliano hanno risposto prima Veretout e poi Simeone , ma a inizio ripresa è arrivato il gol da tre punti siglato da Manolas con una deviazione di spalla. Nel finale poker di Perotti .

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 2-4

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj (29' st Sanchez), Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa (29' st Babacar). A disp.: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Vitor Hugo, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Zekhnini, Saponara, Eysseric. All.: Pioli

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (26' st Strootman), Gonalons, Nainggolan; Gerson (37' st Defrel), Dzeko, El Shaarawy (20' st Perotti). A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, De Rossi, Under, Castan, Emerson. All.: Di Francesco.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 5' Gerson (R), 9' Veretout (F), 30' Gerson (R), 39' Simeone (F), 5' st Manolas (R), 42' st Perotti (R)

Ammoniti: Pezzella (F); Gonalons (R)

Espulsi: nessuno