Fiorentina, Pioli: "Abbiamo creato più dell'Inter"

5 gennaio 2018

"Abbiamo creato molte occasione, più dell'Inter. Purtroppo abbiamo sbagliato sotto porta. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio, il rammarico è quello", questa l'analisi di Stefano Pioli dopo il pareggio contro l'Inter. Il tecnico della Fiorentina ha elogiato i suoi: "I nerazzurri hanno sfruttato l'unica nostra incertezza difensivia. Sapevamo che non meritavamo di perdere e la reazione è stata da grande squadra".

"Quelle con Milan e Inter potevano essere due vittorie e il fatto che siamo qui a rimpiangere 4 punti persi contro Milan e Inter significa che stiamo facendo bene. Giocarsela alla pari con squadre molto più attrezzate di noi, almeno sulla carta, è motivo di grande orgoglio. La squadra sta crescendo, in fase offensiva creiamo tanto contro squadre che solitamente concedono poco: a volte ci manca quel tassello che ci potrebbe far vincere certe partite, ma ci stiamo continuando ad allenare duramente per correggere certe imprecisioni sotto porta. Forse stasera avremmo dovuto cercare di passare in vantaggio noi, lo avremmo meritato e probabilmente la partita sarebbe stata diversa, avremmo avuto molto possibilità di vincerla. L’unico nostro errore è stato non trovare questo vantaggio. Ma anche l’Inter è stata brava e fortunata a non subire gol e trovarlo in una delle uniche occasioni avute: a quel punto, mi tengo di buono la grande reazione che la mia squadra ha avuto", l'analisi della partita di Pioli a Premium Spor.



Babacar e Simeone assieme? "Possono farlo, ma ora penso che dobbiamo insistere sul centrocampo a 3, ci sta dando equilibrio e soddisfazione".