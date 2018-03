Fiorentina, Andrea Della Valle: "La scomparsa di Astori un grande dolore, una tragedia immensa"

4 marzo 2018

"E' difficile stare qua - ha detto Andrea Della Valle, visibilmente commosso e stravolto dal dolore - è una tragedia immensa. Pensare alla famiglia e ai ragazzi ci sconvolge, non ho molto altro da dire. Vediamo in questi giorni come affrontare questa prova di vita così difficile. Io parlo per rispetto dei giornalisti, ma non c'è molto che possa dire. Astori avrebbe dovuto rinnovare lunedì, così da finire la sua carriera a Firenze. Era un punto di riferimento per tutta la squadra, anche a Bologna abbiamo parlato una mezz'oretta del progetto e dei nuovi ragazzi. Sembrava lui l'allenatore e il direttore sportivo... Dobbiamo andare avanti e vi chiedo di capire il nostro stato d'animo. I ragazzi dovranno avere la forza di reagire, io sono orgoglioso di averlo conosciuto. C'era un rapporto speciale con lui tra di noi. E' stato il primo a credere in questa ripartenza, ci mancherà per sempre. Era un vero capitano. La città ci stia vicino, soprattutto alla famiglia. Lo choc è ancora troppo forte per le qualità morali che Astori aveva. Nello spogliatoio era speciale, lo si vede dall'affetto che i compagni hanno nei suoi confronti".