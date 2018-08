Europa League, playoff: Celtic e Rangers avanzano, Siviglia ok

30/08/2018

Rangers alla fase a gironi di Europa League con il pareggio per 1-1 ottenuto in casa dell’Ufa grazie al gol di Ejaria (9’): all’andata era finita 2-1 per gli scozzesi. Dopo l’1-1 maturato nella prima sfida, il Larnaca trova il passaggio del turno ai danni del Trencin battuto 3-0: in gol Giannou (1’ e 65’), Barrera (36’). Servono i rigori per decidere la qualificata tra Astana e Apoel: sono gli uomini di Grigorchuk ad avere la meglio dagli undici metri: il finale è 2-1. Esulta anche il Lipsia al termine di una gara scoppiettante con lo Zorya Luhansk: 0-0 all’andata e 3-2 al ritorno. Lo Zenit suda, ma passa ugualmente il turno: è il 3-1 dell’andata a salvare i russi che contro il Molde cadono 2-1. L'Apoel Limassol elimina a sorpresa il Basilea vincendo in casa 1-0 dopo il ko 3-2 dell'andata in Svizzera. Avanza anche il Dudelange che sbanca il campo del Cluj 3-2 dopo aver vinto 2-0 all'andata. Si qualificano per la fase a gironi anche il Ludogorets (4-0 alla Torpedo Kutaisi) e il Sarpsborg ko 2-1 in casa del Maccabi Tel Aviv ma forte del 3-1 dell'andata. Alla fase a gironi anche il Qarabag (3-0 allo Sheriff), il Malmoe (2-0 in casa del Midtjylland). Ok i turchi del Besiktas (3-0 al Partizan Belgrado con doppietta dell'ex Real Pepe, in rete sempre su assist di Quaresma), il Rosenborg che sbanca 2-0 il campo dello Shkendija e il Genk (4-2 in casa del Broendby). Il Rapid Vienna passa il turno nonostante la sconfitta in casa della Steaua Bucarest: 2-1 per rumeni battuti all'andata 3-1. Avanza lo Spartak Trnava dopo l'1-1 contro l'Olimpia Ljubljana (vittoria 2-0 all'andata), i francesi del Bordeaux che battono 2-0 il Gent (0-0 all'andata) e i greci dell'Olympiacos che pareggiano 1-1 in casa del Burnley dopo il 3-1 della prima partita. Grande gioia casalinga per il Celtic che batte 3-0 il Suduva e si prepara per la fase a gironi.