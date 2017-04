Serie A: Roma-Empoli 2-0, giallorossi a -5 dalla Juve

LA PARTITA

Edin Dzeko, con 33 reti tra campionato e coppe, è diventato il miglior marcatore di sempre della Roma in una sola stagione. Non si tratta di un pesce d'aprile, bensì di una bellissima realtà per un giocatore sul quale, dopo la scorsa annata, probabilmente in pochi avrebbero scomesso. La doppietta all'Empoli, confezionata con due reti da puro centravanti, permette alla banda di Spalletti di portarsi a -5 dalla Juve, alimentando così il sogno scudetto che a Trigoria, giustamente, non hanno ancora abbandonato.



Il primo gol, arrivato al minuto 12 sugli sviluppi di un corner di Paredes (Dzeko in area è libero di appoggiare in rete dopo una deviazione di Rudiger), spiana la strada alla Roma per un match tutto sommato tranquillo. L'Empoli, subito sotto, prova a sfruttare qualche ripartenza mentre i padroni di casa non hanno alcun interesse ad accelerare, anche perché il derby di martedì è dietro l'angolo. Così i ritmi non sono elevati e i giallorossi cercano di amministrare senza troppi rischi. Il 3-4-2-1 di Spalletti prevede che Perotti vada spesso incontro al centrocampo per dare una mano in costruzione mentre è opposto il movimento di Salah, i cui strappi in verticale sono duri da contenere. L'Empoli invece si affida alle invenzioni di El Kaddouri, tra i più positivi e anche tra i più pericolosi insieme al tandem Marilungo-Thiam, che rimane a secco ma comunque impegna Szczesny in diverse occasioni.



Una parte della storia della Roma viene aggiornata all'11' della ripresa, quando Dzeko - servito da una sponda di Salah - anticipa Skorupski e blinda la sfida con un 2-0 che non cambierà più fino alla fine. Una rete che consente al bosniaco di superare il record di 32 gol in stagione appartenuto a Volk, Manfredini e Totti. E proprio il capitano giallorosso sostituisce il protagonista della serata a poco più di un quarto d'ora dalla fine: il numero 10 entra con tanta voglia e regala subito ai compagni palle illuminanti, che però non si concretizzano con il terzo gol che sarebbe stato troppo per un Empoli rimasto comunque sempre in partita. Ma il solo punto conquistato nelle ultime nove gare (sono sette i k.o. consecutivi), in realtà, dice che la squadra di Martusciello è ormai sprofondata in una crisi nera dalla quale non riesce a uscire. La salvezza, in tutti i sensi, è data dal fatto che dietro stanno facendo ancora peggio.