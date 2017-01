Serie A: Puggioni mura Mchedlidze, Samp-Empoli finisce 0-0 Blucerchiati che allungano il digiuno di vittorie a 40 giorni

di EMMANUEL MILANO 15 gennaio 2017

La Sampdoria conferma a Marassi il momento di appannamento. Con l'Empoli finisce 0-0. Blucerchiati che non trovano la vittoria da 40 giorni. Non ne approfitta la squadra di Martusciello che spreca un rigore con Mchedlidze. Il grande protagonista al 30' è Puggioni bravo a intuire e respingere il tiro dagli 11 metri del georgiano. Poche emozioni nella ripresa ci prova Muriel, ma è sfortunato. Per i toscani un punto prezioso per la salvezza.

LA PARTITA Reduce dalla prova bella e sfortunata del San Paolo, dove la sconfitta con il Napoli è arrivata in pieno recupero, la Samp cerca una vittoria che in campionato manca dal 4 dicembre con il Torino. E per questo Giampaolo schiera una squadra più offensiva con Schick al fianco di Muriel. L’Empoli è in un buon momento e Martusciello alla vigilia ha chiesto ai suoi di dare continuità alla corsa salvezza. La conferma subito nei primi minuti con i toscani che pressano la Samp nella sua metà campo. Il primo pericolo dalle parti di Skorupski al 5’ è un’incursione di Muriel limitato bene dalla difesa.



La squadra di Martusciello ci prova in contropiede sull’asse Saponara-Marilungo. Bravo il trequartista toscano a difendere un pallone e servirlo all’attaccante che non trova la porta per poco. Passano i minuti e la prima occasione nitida capita sui piedi di Muriel che in scivolata non riesce a insaccare a botta sicura una palla perfetta messa al centro da Praet. La scossa a una gara noiosa arriva poco prima della mezz’ora. Pasqual lancia nello spazio Mchedlidze bravo a difendere il pallone e aspettare in area l’entrata goffa di Palombo. E’ rigore e ammonizione. Il gigante georgiano tira alla destra di Puggioni bravo con un colpo di reni a respingere il tiro potente ma poco angolato.



La Samp ci mette otto minuti a riprendersi e a sfiorare il vantaggio con Muriel, ma Skorupski è bravo a deviare di piede il tiro insidioso. Si chiude così un primo tempo sostanzialmente noioso. La musica non cambia nella ripresa. L’Empoli è più aggressivo e la Sampdoria non riesce a trovare spazio. Al 6’ si conferma poco preciso nelle conclusioni dalla distanza Alvarez che la porta non la vede praticamente mai. Passano i minuti con i portieri inattivi e le due squadre che non riescono a trovare spazi. Dopo 23 minuti esce zoppicando Praet sostituito da Bruno Fernandes e la squadra di Giampaolo tenta il tutto per tutto. Ci prova dalla distanza, Muriel, ma la conclusione finisce di poco fuori. E pochi minuti dopo è ancora pericoloso il colombiano ma la conclusione ravvicinata viene respinta da Laurini. Nessuna emozione sui titoli di coda e a festeggiare è solo l'Empoli che conquista un punto molto prezioso nella corsa per non retrocedere.

LE PAGELLE Muriel 5 – Imperdonabile l’errore al 21’ quando in scivolata non riesce a sfruttare un gran pallone messo al centro da Praet. Si riscatta nel secondo tempo ma non è fortunato.



Praet 6,5 – E’ lui ad accendere la luce in un pomeriggio con molte ombre. Perfetta la palla messa al centro per Muriel, che in scivolata spreca.



Puggioni 7,5 – E’ protagonista assoluto a Marassi. E’ lui a tenere a galla la Samp parando un rigore a Mchedlidze, bravo a intuire un tiro potente ma poco angolato.



Mchedlidze 4,5 –E’ bravo a conquistarsi con mestiere un rigore alla mezz’ora. Ma l’errore è imperdonabile per una squadra che di reti in campionato ne ha segnate 11 in 20 gare.



Saponara 5,5 – Sono lontani i tempi in cui innescava il gioco dell’Empoli, per lui ancora una prova al di sotto della sufficienza.



Skorupski 6,5 – Per lui il pareggio a reti bianche è come una vittoria resta con nove partite senza subire reti il migliore della serie A. Decisivo nel finale su Muriel.

IL TABELLINO SAMPDORIA-EMPOLI 0-0

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni 7,5, Pereira 6, Skriniar 5,5, Palombo 5, Regini 5,5, Praet 6,5 (23' st B.Fernandes 6), Torreira 6, Linetty 6, Alvarez 5 (36' st Djuricic 5,5), Schick 6, Muriel 5 (41' st Quagliarella sv) A disp.: Tozzo, Bereszynski, Pavlovic, Cigarini, Dodò, Budimir. All.: Giampaolo 5

Empoli (3-4-1-2): Skorupski 6,5, Laurini 6,5, Bellusci 6, Cosic 6 (11' st Costa 6), Pasqual 6,5, Krunic 5,5 ( 45' st Tello sv), Dioussé 6, Croce 6, Saponara 5,5, Marilungo 5,5 (20' st Pucciarelli 6) , Mchedlidze 4,5. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Mauri, Dimarco, Veseli, Pereira, Buchel, Maccarone. All.: Martusciello 6,5

Arbitro: Celi

Marcatori: -

Ammoniti: Palombo, Pereira, Linetty (S), Cosic, Dioussé, Mchedlidze (E)

Espulsi: -

Note: al 30' rigore di Mchedlidze parato da Puggioni

