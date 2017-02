Serie A: Palermo-Crotone 1-0, Nestorovski decide la sfida salvezza

LA PARTITA

Contava solo vincere, ma forse contava ancor di più per il Crotone, che avrebbe potuto staccare il Palermo e accorciare da 8 a 5 punti la distanza dall'Empoli. E invece la squadra di Nicola esce sconfitta, prima che dal risultato, dal proprio atteggiamento, confermandosi disastrosa in trasferta, dove ha raccolto solo due punti. Il Palermo, che mai aveva vinto in casa in questa Serie A, vede riaccendersi le speranze di salvezza. Certo, il quart'ultimo posto è ancora lontano, ma l'ottimo impatto di Diego Lopez (4 punti in 2 partite) può essere benzina per tentare l'impresa.



Senza Goldaniga e Gonzalez squalificati, l'allenatore uruguaiano schiera Cionek e Andelkovic al centro della difesa. Nicola deve fare a meno di Rohden infortunato e sceglie Nalini, alla prima da titolare. Dopo i primi minuti all'insegna della timidezza, il Palermo si carica l'onere di fare la partita, mentre il Crotone cerca di farsi vedere soprattutto in ripartenza. La gara però resta bloccata e i due portieri non corrono alcun pericolo fino al 27' quando il match si accende improvvisamente grazie alla giocata di Embalo, che imbastisce il vantaggio del Palermo. Il centrocampista si inserisce in area, fa lo slalom tra due avversari e premia Nestorovski, chirurgico nell'infilare Cordaz nell'angolino basso, per il suo nono gol stagionale, il secondo di fila. Non esente da colpe il capitano del Crotone, che battezza la palla fuori. La squadra di Nicola è tramortita e in 5' il Palermo sfiora il raddoppio tre volte, ancora con Nestorovski, che si gira e lambisce il palo (29'), poi con la conclusione dalla distanza di Chochev, neutralizzata da Cordaz in tuffo (30'), infine con lo stacco di testa di Andelkovic sottoporta, ma decisiva è la risposta di ginocchio del portiere (32'). La reazione del Crotone è nel traversone di Stoian (spostatosi a destra) per Trotta e Falcinelli, con quest'ultimo che manca la deviazione sottoporta (36').



Nella ripresa, i calabresi tornano in campo con quell'aggressività mancata nel primo tempo, ma la ricerca del pari li costringe a concedere spazi pericolosi al Palermo, che non ne approfitta. Così il Crotone ha la chance per pareggiare, ma Trotta spreca malamente. E' l'ultimo pallone toccato dall'attaccante, che al quarto d'ora viene sostituito dal neo acquisto Kotnik, alla prima apparizione con la nuova maglia (nel finale esordirà anche Silva, nel Palermo). Dopo una fase senza sussulti, arriva l'episodio che chiude la partita. Crisetig si fa ammonire due volte in 7' per falli ingenui, lasciando i rossoblù in inferiorità numerica e con un gol da recuperare quando mancano 21'. Il nervosismo si impadronisce dei calabresi, che iniziano una carrellata di falli gratuiti, poi si gettano alla ricerca del pari, approfittando della passività del Palermo. L'arrembaggio non porta i frutti sperati. Il Palermo torna a crederci, il Crotone può rammaricarsi dell'occasione persa, aspettando il recupero di mercoledì della Juventus, che comunque vada, sarà una festa.