Crotone, la lettera di Nicola al figlio che non c'è più: "È la nostra vittoria"

31 maggio 2017

Una dedica magnifica e struggente. Davide Nicola, dopo la festa per la straordinaria salvezza con il Crotone, ha affidato a Facebook il ricordo più bello e dolce, ma anche quello più doloroso. Una lettera piena d'amore per il figlio Alessandro, morto nel 2014 in un incidente stradale a soli 14 anni, a pochi passi da casa, travolto da un autobus.



"Io so che tu sei sempre stato lì con me. Con la tua energia sei riuscito a darmi la forza di lottare e di continuare a seguire l'impossibile". Il ricordo tocca l'esperienza al Livorno e la rabbia per non aver potuto festeggiare insieme la storica impresa del Crotone: "È la nostra vittoria, proprio come la promozione in A col Livorno. Avrei voluto gioire con te, prenderti per mano e correre insieme a te. Il mio cuore batte per te".