Montella avvisa la Juve: "Ho già vinto allo Stadium, so come si fa"

24 gennaio 2017

LA CONFERENZA DI MONTELLA

La sconfitta col Napoli

"Ci ha lasciato un po' di amarezza, vista la partita fatta contro una delle squadre che gioca il miglior calcio d'Europa. Abbiamo avuto supremazia territoriale netta, più possesso palla. Abbiamo avuto numeri maggiori su tutto, tranne che sul risultato. Abbiamo giocato con grnade personalità e questa cosa dobbiamo portarcela dietro. Domani ci giocheremo le nostre chance contro la Juve. La Coppa Italia è un obiettivo importante anche per la società. Non dobbiamo perdere la nostra convinzione, anzi deve crescere".



Ostacolo Juve

"Possono cambiare modulo, calciatori e cambiare in corsa. E' importante una crescita di squadra da parte nostra. Mi auguro che siano arrabbiati, perchè quando si è arrabbiati si è meno lucidi. Anche se dubito che lo saranno perché sono troppo esperti. Proveremo a passare il turno. E' una partita difficile, a prescindere dalla sfida tra gli allenatori".



La Juve allo Stadium

"Io avrei scelto diversamente se avessi potuto, però evidentemente stiamo pagando la fortuna avuto l'anno scorso. Io però ho un ricordo anche piacevole, ci ho vinto 2-1 con la Fiorentina. Per la legge dei grandi numeri ci dobbiamo provare"



Il morale della squadra

"Sinceramente è una considerazione giusta al di là dell'età. L'allenatore c'è apposta, è una mia responsabilità lavorare in questo senso per convincerli e motivarli. Erano un po' dispiaciuti dopo la gara col Napoli, ieri però hanno fatto un grandissimo allenamento".



Su Niang

"Non mi sono ancora posto questa domanda. La verità è che la società insieme al ragazzo sta valutando questa opportunità di cambiare squadra. Non verrà convocato per lasciarlo tranquillo di decidere insieme alla società. Lui è sempre stato all'interno del cerchio di cose normali, tante volte è stato al limite ma non è mai uscito. Quando è antrato a Torino non mi è piaciuto. Quindi da parte mia avrà sempre la considerazione che merita un giocatore del Milan. Ad ogni modo è ovvio che nella questione sia coinvolto anche io. Se resterà qui ci proveremo ancora, altrimenti se andrà ancora gli auguro di riuscire a diventare un campione".



Deulofeu

"E' un calciatore che conosco molto bene, perchè lo seguo da tempo. Ha un talento infinito e che non l'ha espresso pienamente. Sarà uno dei miei compiti capire il perchè, visto che è un giocatore molto forte. L'abbiamo preso per farlo giocare. L'impatto è stato ottimo, così come l'approccio. Vediamo come sta dal punto di vista fisico, ha voglia di mettersi in mostra. Convocato? Vediamo il transfer, però lo portiamo con noi penso".



Il ruolo di Deulofeu

"Secondo me può fare entrambe le fasce con caratteristiche opposte. Ha caratteristiche totalmente diverse rispetto a Suso, questo anche per tranquillizzare il ragazzo. Il ragazzo ha fatto un ottimo allenamento. Non pensavo di trovarlo così. Lo monitoriamo, ma non mi pare che abbia problemi fisici. E' un calciatore che dobbiamo capire sul piano fisico che tecnico. Non è una cattiva idea farlo giocare anche da prima punta".



Su Ocampos

"Parlo solo dei calciatori a disposizione. Vediamo".



Obiettivo stagionale

"C'è una classifica talmente corta che il passaggio tra provare andare in Champions League e non arrivare in Europa è molto sottile. Dipenderà molto dal recupero contro il Bologna e dalle prossime partite. Parlare di Champions mi sembra inutile in questo momento. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa".



Cinque punti in 5 partite

"Cosa è successo? Ci sono anche gli avversari. Sono numeri chiari e impietosi. Se dovessimo vincere a Udine, avremmo un punto in più delle stesse partite del girone d'andata. Questo dimostra la competitività del campionato italiano. Molto spesso in questo momento della stagione basta poco per vincere. Certe gare si vincono di misura".



Campionato a 18 squadre e competitività

"Non faccio politica sportiva. Nel calcio moderno il livello di alcune partite non è sufficiente. A 18 squadre il livello sarebbe più alto. Alcune storie di squadre minori sono bellissime da raccontare. Questo è un campionato anomalo e credo che ne vedremo delle belle, perché alcune squadre medie giocheranno per vincere e non per pareggiare".



Gara diversa da quella di Doha?

"Non so se cambierà qualcosa. In casa loro hanno qualcosa in più. Non vedo grossisime differenze, visto che uscirà una sola vincitrice dalla gara".



Ha margini questa squadra?

"Io credo che ci siano ampi margini per crescere. Manca malizia ed esperienza. Abbiamo tanti giovani in campo".



Le condizioni di Suso

"Sta bene. Ieri ha riposato"