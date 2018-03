Lazio, Inzaghi: "Usciamo a testa alta"

1 marzo 2018

Si ferma in semifinale e davanti al proprio pubblico la corsa della Lazio in Coppa Italia, battuta al Milan ai rigori: "Nell'arco delle due gare avremmo meritato di giocare la finale - ha commentato Simone Inzaghi -. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, spiace non essere riusciti a fare quel gol che avremmo meritato. C'è delusione, ma usciamo a testa alta". Ora testa al campionato, c'è la Juventus : "Dobbiamo recuperare energie mentali".

"Complimenti ai miei ragazzi che hanno dato tutto, abbiamo fatto la partita per 120 minuti e l'unico neo è non aver fatto gol. Usciamo a testa alta da questa semifinale, dobbiamo continuare così perchè manca ancora la fine. Ora dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle questa delusione e pensare al campionato. Non sarà facile preparare in un giorno e mezzo la Juve, avremmo voluto un giorno in più ma dobbiamo rispettare loro che ha una partita importantissima in Champions".