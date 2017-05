Dani Alves è Mister Finale: ne ha vinte 27 su 30

17 maggio 2017

Non si sa se la Juve quando lo ha acquistato in estate a parametro zero dal Barcellona fosse a conoscenza di questo invidiabile record che detiene Dani Alves, praticamente imbattibile ogni volta che si gioca un titolo in una gara secca. Il brasiliano, da quando Allegri lo ha avanzato nei linea dei tre dietro a Higuain alleviandogli la fase difensiva, è diventato decisivo e straripante. Stasera se ne sono accorti prima Lulic e poi Radu, letteralmente fatti a pezzi dalle sgroppate e dalle giocate dell'ex Barça.



Comprato per dare l'assalto alla Champions League, il terzino più social nel mondo può essere l'arma in più contro il Real Madrid, lui che ha vinto tutte e tre le finali giocate con il Barça. Una Clasico in terra gallese l'ultimo atto della Champions a Cardiff per un campione davvero eccezionale con un palmares da favola: sei campionati spagnoli, quattro Coppe del Re, cinque Supercoppe di Spagna, due Coppe Uefa, quattro Supercoppe europee, tre Champions League tre Mondiali per club e una Coppa Italia. A livello di club 28 titoli, che salgono a 32 se consideriamo anche la nazionale verdeoro (due Confederations Cup, una Coppa America e un Mondiale Under 20). Numeri incredibili che lo avvicinano sempre più al connazionale Maxwell, arrivato a 36 trofei in carriera con le maglie dei club.