Coppa Italia: Milan-Torino, a San Siro in palio i quarti

12 gennaio 2017

Milan e Torino si affrontano due volte nel giro di pochi giorni. La prima occasione sarà questa sera a San Siro in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia , poi lunedì le due squadre torneranno di nuovo a sfidarsi ma a campi invertiti in campionato. Montella, dopo la sofferta vittoria sul Cagliari, farà ricorso ad un moderato turnover mentre Mihajlovic è intenzionato a giocare un brutto scherzetto alla sua ex squadra.

Mentre il Milan farà il suo esordio in questa Tim Cup, il Torino ha già affrontato ed eliminato Pro Vercelli e Pisa. Montella dà un turno di riposo a Romagnoli e Antonelli convocando regolarmente Abate, uscito anzitempo nella sfida col Cagliari per una contusione, e Kucka, assente per infortunio contro i sardi. Come rivelato dallo stesso Aeroplanino nella conferenza stampa della vigilia, il Milan punta molto sulla Coppa Italia, possibile obiettivo primario di una stagione che fin qui può considerarsi più che positiva con il quinto posto in campionato (con una gara da recuperare) e il trionfo in Supercoppa Italiana. Mihajlovic affronta per la seconda volta in stagione a San Siro la sua ex squadra da avversario. Nella prima giornata di Serie A il Toro è stato sconfitto 3-2 con Belotti che si è fatto parare il rigore del possibile pareggio in pieno recupero da Donnarumma. Il giovane portiere della Nazionale deve molto all'allenatore serbo che lo ha lanciato nel grande calcio affidandogli la passata stagione una maglia da titolare a discapito di Diego Lopez. Tra i granata possibile occasione per Iturbe, arrivato in settimana dalla Roma.