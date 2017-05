Coppa Italia, le statistiche verso Juve-Lazio

15 maggio 2017

o La Juventus ha partecipato a 16 finali di Coppa Italia, l’ultima lo scorso anno, vincendo in 11 occasioni: i bianconeri agganciano la Roma a 17 finali disputate, record nella competizione.

o La Lazio, invece, disputa la sua nona finale di Coppa Italia: nelle precedenti, sei vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro la Juventus (2015).

o La Juventus potrebbe diventare la prima squadra della storia a vincere tre volte consecutive la Coppa Italia.

o Prima delle ultime vittorie in Coppa Italia, la Juventus aveva perso le precedenti tre finali in questa competizione (una delle quali proprio contro la Lazio nel 2003/04).

o Juventus e Lazio si sono incontrate due volte in finale di Coppa Italia: nella prima occasione, giocata con andata e ritorno (2003/04) hanno vinto i biancocelesti, nella seconda i bianconeri (2014/15).

o La Juventus ha trovato il gol in 13 delle ultime 14 partite giocate nella competizione, ma ha anche subito almeno un gol nelle ultime quattro.

o La Lazio ha invece trovato la rete in 12 delle ultime 13 gare di Coppa Italia, subendo gol in sei delle ultime sette.

o Sono serviti i supplementari per decretare il vincitore in entrambe le ultime due finali di Coppa Italia, così come in due delle ultime tre finali giocate dalla Lazio (una ai rigori).

o Dal terzo turno in avanti nessun giocatore ha segnato più di Paulo Dybala in questa edizione di Coppa Italia: per l’argentino quattro reti in quattro match, tutte segnate allo Juventus Stadium.

o Gonzalo Higuaín ha nella Lazio la sua vittima preferita in tutte le competizioni disputate con le maglie di Juventus e Napoli: 13 gol in 11 partite tra Serie A (12 gol in otto match) e Coppa Italia (un gol in tre match).

o Tra i giocatori presenti in questa finale, Felipe Anderson è quello con più occasioni create in questa Coppa Italia (10), Immobile quello con più conclusioni effettuate (16).