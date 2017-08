Coppa Italia: il Torino batte 7-1 il Trapani e passa il turno

11 agosto 2017

Tutto facile per il Torino alla sua prima partita ufficiale della stagione. La squadra di Mihajlovic gestisce il gioco con ordine, affidandosi alla fantasia del suo tridente ogni qualvolta la palla arrivi dalle parti della difesa del Trapani. Berenguer, Belotti e Iago Falque si trovano a memoria e per la difesa siciliana è sempre complicato arginare l'ondata granata. Il primo gol arriva dopo appena 12 minuti quando Ljajic verticalizza con precisione per Belotti che in velocità fredda il Trapani. I siciliani tornano a sperare al 18′ quando sul secondo angolo consecutivo Fazio riesce a superare Sirigu. Il difensore è però sfortunato al 27' quando devia in rete un cross di Belotti per il 2-1. Non bisogna aspettare molto per vedere anche il primo gol in una gara ufficiale di Berenguer in maglia granata: l'attaccante supera di prepotenza Silvestri e Marcone depositando in rete il pallone. 5 minuti ed è ancora Belotti a finire sul tabellino dei marcatori su un preciso assist di Iago Falque. Sembra che il primo tempo debba finire così quando Obi, sua assist ancora di Ljajic, insacca il 5-1.



Nel secondo tempo il Toro rallenta mentre il Trapani schiera in campo una vecchia conoscenza della Serie A italiana: Reginaldo. L'attaccante non riesce a cambiare gli equilibri mentre la squadra di Mihajlovic gestisce il gioco cercando di assimilare gli ultimi automatismi voluti dal tecnico. Il gol del 6-1 lo sigla Iago Falque, ultimo del tridente a finire sul tabellino dei marcatori, grazie all'ennesimo assist di Ljajic. Per il definitivo 7-1 bisogna aspettare l'87' quando De Silvestri, con un preciso diagonale, manda la palla nell'angolino basso.