Conte vuole fare causa al Chelsea

20/07/2018

C'eravamo tanto amati. Ora la storia tra Conte e il Chelsea finisce in tribunale. Come riporta il Times, l'allenatore italiano è pronto a fare causa al club londinese per chiedere i danni, oltre allo stipendio di nove milioni di sterline che gli spetta per la prossima stagione. ll motivo? Per l'ex ct della Nazionale le tempistiche dell'esonero sarebbero state troppo lunghe provocando ripercussioni sulla sua carriera.



Andiamo nel dettaglio. La decisione del club di separarsi dal tecnico, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2019, era chiara e certa già da mesi, ma è arrivata 55 giorni dopo la vittoria della FA Cup, l'ultima partita della stagione. Abramovich ha fatto iniziare pure il ritiro al manager salvo poi sostituirlo dopo tre giorni con Sarri. Così Conte, ancora sotto contratto, non avrebbe potuto prendere accordi con altre squadre. Ora tutto è in mano agli avvocati che stanno valutando gli estremi per agire. Il tutto con il Milan sullo sfondo in attesa di sviluppi.



Non è la prima volta che si parla di tribunali e avvocati. Anche Abramovich era pronto ad agire per un licenziamento con giusta causa per il caso Diego Costa. Il presidente dei Blues, infatti, contestava a l'ex allenatore della Juventus di aver messo fuori rosa l'attaccante spagnolo facendogli perdere molto valore.