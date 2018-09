Serie A: Zaza lancia il Torino, Chievo ko L'ingresso della punta cambia la partita, decisivo un gol nei minuti finali Facebook

30/09/2018

La prima rete di Zaza in campionato regala i tre punti al Torino nella sfida del Bentegodi contro il Chievo. Nella settima giornata di Serie A, dopo un primo tempo con il freno a mano tirato, l’ingresso dell’ex Valencia riscrive la storia della partita: all’88’ Zaza sfrutta un passaggio in verticale di Berenguer per battere Sorrentino. Il Chievo cade ancora e resta a -1 in classifica, il Torino vola a quota 9.

LA PARTITA Il Chievo prova a cancellare il segno meno dalla sua classifica e lo zero dalla casella dei successi in campionato. Al Bentegodi arriva il Torino di Mazzarri, uscito fino a questo momento vittorioso solo dalla sfida interna contro la Spal: ad andare in scena è una partita tra due formazioni inizialmente impaurite e per tutto il primo tempo l’attenzione è quasi interamente concentrata sulla fase difensiva. I granata scendono in campo con Soriano ed Edera alle spalle dell’unica punta Belotti, il Chievo fa leva su Birsa e Djordjevic con Leris e Giaccherini sulle fasce. A impostare il gioco sin dai primi minuti è il Torino, ma il maggior possesso palla regala poche occasioni alla formazione di Mazzarri: Rincon e Meite mancano il bersaglio dalla distanza, stessa sorte per Edera che però va più vicino allo specchio, Belotti ci prova prima dell’intervallo con uno stacco di testa che termina ancora con il pallone al lato. Il Chievo nel primo tempo fa tremare la retroguardia ospite solo con un tiro dalla distanza di Depaoli e una buona occasione non sfruttata da Giaccherini. La formazione di D’Anna va vicinissima al vantaggio solo al rientro dagli spogliatoi, quando Leris si divora il gol da buona posizione concludendo altissimo. Dopo un quarto d’ora della ripresa Mazzarri si gioca la carta Zaza per Edera e il Toro alza il baricentro. Proprio da una sponda dell’ex Valencia arriva la conclusione di Aina che potrebbe sbloccare il match, ma che trova pronto Sorrentino. Il portiere del Chievo si ripete anche quando è lo stesso Zaza a rendersi pericoloso da distanza ravvicinata, ma per l’ex Juve e Valencia sono solo le prove tecniche del gol che arriva quando oramai la partita sembra destinata al pareggio: all’88’ la punta sfrutta al meglio una verticalizzazione di Berenguer per depositare in porta. Trovato il vantaggio per il Torino arriva anche la possibilità di raddoppiare, ma Iago Falque su assist di Belotti sbaglia clamorosamente. È l’ultimo brivido della partita: i granata espugnano il Bentegodi.

LE PAGELLE LERIS 5.5 Bene in fase di contenimento, ma l’occasione fallita pesa tantissimo e poteva cambiare la storia della partita.

RIGONI 6 Partita diligente, si fa trovare pronto quando i granata alzano il baricentro. Qualche errore di troppo in fase di impostazione.

ZAZA 7 Spacca in due la partita, la manovra del Torino cambia grazie a lui e riesce a trovare il guizzo decisivo nei minuti finali.

BELOTTI 6.5 È sempre lui che prova ad accendere il Torino: ci prova di testa nel primo tempo e con due conclusioni di destro nella ripresa, torna a casa con una buona prestazione in cui è mancato solo il gol.

RINCON 6 Sempre più determinante nel gioco della squadra. Bene quando si tratta di difendere, troppo impreciso quando si avvicina alla porta avversaria.

BERENGUER 6.5 Entra per al posto di De Silvestri poco dopo la mezz’ora, si accende davvero solo nella ripresa e confeziona l’assist decisivo.

LE STATISTICHE • Il Torino è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A, la sua miglior strisca esterna nel massimo campionato da novembre 1992.

• Solo una volta nei 16 campionati di Serie A disputati, il Chievo non ha trovato il successo nelle prime sette gare (nel 2006/07, torneo concluso con l’unica retrocessione della sua storia).

• Il Torino ha effettuato 19 tiri nell’incontro, era da gennaio contro il Bologna che i piemontesi non tiravano così tanto in A (19 anche in quel match).

• Tuttavia, per la terza volta in sette gare di questo campionato, la squadra di Mazzarri ha chiuso il primo tempo senza tiri nello specchio della porta avversaria.

• Il Chievo non ha trovato il gol nelle ultime tre gare interne di Serie A per la prima volta da gennaio 2015.

• La squadra di D’Anna ha chiuso tre delle sue quattro sfide interne del campionato in corso con un possesso palla inferiore al 50%.

• Il Chievo ha fatto un solo tiro nello specchio in entrambe le ultime due sfide di campionato: erano stati sempre almeno due nelle 10 precedenti gare di A.

• Simone Zaza ha segnato le sue ultime cinque reti in Serie A subentrando dalla panchina.

• Tomás Rincón ha recuperato 13 palloni nel match, un record per un giocatore granata in una singola partita di questo campionato.

IL TABELLINO CHIEVO-TORINO 0-1

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino 6.5; Cacciatore 6, Rossettini 6, Barba 6.5, Depaoli 6; N. Rigoni 6, Radovanovic 6, Giaccherini 5.5 (32′ st Hetemaj 6); Birsa 6 (23′ st Meggiorini 6), Leris 5.5; Djordjevic 6 (46′ Stepinski 5.5). A disp. Semper, Seculin, Bani, Tanasijevic, Bostjan, Jaroszynski, Kiyine, Pucciarelli, Pellissier. All. D’Anna

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 6, N'Koulou 6.5, Moretti 6; De Silvestri 6 (35′ Berenguer 6.5), Meite 6, Rincon 6, Aina 6; Soriano 6.5 (35′ st Iago Falque sv), Edera 6 (13′ st Zaza 7); Belotti 6.5. A disp. Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Baselli, Parigini, Lukic, Damascan. All. Mazzarri.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORE: 43’ st Zaza

AMMONITI: N'Koulou (T), Rossettini (C), Radovanovic (C), Aina (T), Rincon (T), Stepinski (C)

