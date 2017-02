Serie A, Sassuolo-Chievo 1-3: tripletta di Inglese

LA PARTITA

Il Chievo alza l'asticella e archivia definitivamente l'empasse di gennaio. Grazie ai tre punti del Mapei Stadium, gli uomini di Maran ora possono guardare la parte alta della classifica con occhi diversi. Certo, l'Europa resta lontanissima, ma un finale di stagione importante potrebbe consentire ai veneti di togliersi ancora tante soddisfazioni. Discorso diverso invece per il Sassuolo, che, inchiodato a quota 27 punti, è sempre a caccia di continuità di risultati e prestazioni. Al Mapei Stadium la partita la decide Inglese con una tripletta, ma è l'espulsione di Letschert a segnare la gara. In dieci praticamente per tutto il match, i neroverdi riescono anche a passare in vantaggio e ad esprimersi a buoni livelli soprattutto grazie a Berardi e Politano, ma poi devono abbassare la guardia e arrendersi di fronte al forcing del Chievo, restando comunque sempre pericolosi fino alla fine. Ad armi pari sarebbe potuta essere un'altra partita, ma così non è andata e Di Francesco deve archiviare un'altra sconfitta.



Ancora senza Defrel, al Mapei Stadium il tecnico neroverde si affida al solito 4-3-3 con Matri al centro dell'attacco. Maran cambia invece qualcosa e piazza Birsa e Castro alle spalle di Inglese. Senza preoccupazioni di classifica, la gara è subito vivace. Dopo solo tre minuti Letschert si addormenta su un lancio in profondità e stende Inglese in area, lasciando i suoi in dieci. Sul dischetto va lo stesso Inglese, che angola troppo la conclusione e centra il palo. Scampato il pericolo, ma in inferiorità numerica, il Sassuolo si riorganizza subito arretrando Duncan sulla linea dei difensori e chiedendo a Politano e Berardi di lavorare anche in fase di contenimento per compattare la linea di centrocampo. In superiorità, è il Chievo a fare la partita. Maran chiede agli esterni di alzarsi per allargare la difesa neroverde. Hetemaj sfiora il vantaggio con un destro a giro, poi Inglese ci prova di testa. Ma è il Sassuolo a colpire per primo con Matri, bravo ad approfittare di un'indecisione di Sorrentino su un cross velenoso di Berardi. In vantaggio e ordinati tatticamente, i neroverdi coprono bene il campo e ripartono sfruttando i cambi di gioco di Berardi. Poco dopo la mezz'ora Politano impegna Sorrentino, poi Inglese si fa perdonare l'errore dal dischetto pareggiando i conti svettando di testa su calcio d'angolo.



Nella ripresa Maran sposta Cacciatore sulla sinistra, leva Gobbi e manda subito dentro Meggiorini. Con due punte in campo, il Chievo alza il ritmo e prova ad affondare il colpo. Il Sassuolo trema, ma non cade subito. Prima di lasciare il posto ad Antei, anche Matri arretra per aiutare in copertura, ma non basta. Al 56' infatti il Chievo cambia passo e ribalta il match. Salgono in cattedra Birsa e Inglese, che nel giro di dieci minuti congela il match, firmando una splendida tripletta. Sotto di due gol, il Sassuolo però non si arrende e prova a rimanere in partita fino alla fine. Con la squadra sulle gambe, Di Francesco fa entrare Ragusa e l'esterno centra subito un palo clamoroso, poi tocca a Sorrentino abbassare la saracinesca nel finale e mettere la parola fine alla gara.