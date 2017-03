Serie A: Il Chievo cala il poker e piega l’Empoli 4-0

LA PARTITA

Al Bentegodi è soprattutto l’Empoli a cercare punti per muovere una classifica povera. La distanza di sicurezza dal Palermo terz’ultimo è ancora rassicurante, ma reduci da quattro sconfitte consecutive i toscani non possono continuare a sbagliare. Il problema per Martusciello è che deve rinunciare ancora una volta al cannoniere stagionale Mchedlidze fermo ai box. Squadre schierate a specchio con il trequartista, da una parte Birsa dall’altra El Kaddouri. Dura sette minuti la fase di studio, poi la palla buona capiterebbe sui piedi di Hetemaj che tutto solo da buona posizione svirgola incredibilmente la conclusione.



Il Chievo è più intraprendente e all’11’ sfiora il vantaggio con Castro, il cross di Gobbi è perfetto e il centrocampista argentino si inventa una rovesciata che Skorupski in tuffo leva da sotto la traversa. La replica dell’Empoli è una conclusione di Maccarone che si perde al lato. Big Mac dopo pochi minuti sfiora ancora il vantaggio con un colpo di testa respinto da Sorrentino. Ma sul cambio di fronte il Chievo trova il vantaggio al 22’. Il cross è di Cacciatore e Inglese, al settimo gol in campionato, supera Skorupski con una bella girata.



L’Empoli accusa il colpo e capitola al 39’. Birsa mette un pallone tagliato e potente al centro dell’area e Pellissier è bravo di testa a girare in rete da due passi. Deviazione impercettibile, difficile da catturare anche al replay. Toscani tramortiti e veneti che chiudono il primo tempo meritatamente in vantaggio. L’Empoli ci prova a riaprire la partita ed entra in campo con un altro spirito. Nemmeno 2 minuti sul cronometro e Sorrentino compie un mezzo miracolo su Costa. La deviazione in area su calcio d’angolo è destinata a finire sotto la traversa. Ma il portiere clivense con un colpo di reni riesce a spingere il pallone fuori.



Allora ci prova Martusciello a cambiare le cose e dopo 7 minuti toglie un Maccarone impalpabile lanciando nella mischia Thiam. Poi tocca a Dimarco per un Pucciarelli spento. Il risultato è che fino alla mezz’ora non succede praticamente nulla. Ma a segnare è Birsa che, tutto solo, entra in area dalla sinistra e supera Skorupski con un diagonale preciso. Il finale è accademia per la squadra di Maran che segna ancora con Cesar e dà una lezione di gioco a un Empoli in profonda crisi. E senza Mchedlidze capocannoniere stagionale con 5 reti la squadra toscana la porta non la vede mai.