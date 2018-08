Var in Champions dalla prossima stagione: la Uefa ci pensa seriamente

22/08/2018

Il Var in Champions dalla stagione 2018/2019: è questa la clamorosa notizia rilanciata dal ‘Times’ che fa riferimento a fonti interne alla Uefa . Il massimo organismo del calcio internazionale sembra quindi essersi convinto ad inserire la tecnologia a supporto degli arbitri che entrerebbe però in scena solo a partire dai quarti di finale in poi. Per l’Uefa si tratterenne di un deciso cambio di direzione dopo la tanta contrarietà mostrata nei confronti del Var nel corso degli ultimi mesi.

La Uefa si sarebbe convinta dopo il grande aiuto fornito dal Video Assistant Referee nel corso degli ultimi Mondiali in Russia e soprattutto perché introducento la tecnologia solo a partire dai quarti si troverebbero arbitri già pronti ad usare il Var e strutture capaci di poter ospitare un sistema così complesso. La commissione ‘Competizioni’ dell’ente calcistico girerà la proposta all’Esecutivo che ne discuterà il prossimo 27 settembre. Attualmente in Europa sono otto le leghe dei paesi calcisticamente più importanti in cui, nella massima serie, viene utilizzata la Var: Germania, Belgio, Spagna, Italia, Francia, Polonia, Portogallo e Turchia, mentre in Inghilterra in questa stagione ne è previsto l'impiego in 60 partite di FA Cup e nei match della Coppa di Lega che si disputano in stadi di club della Premier.